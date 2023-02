Alegría enmarca las críticas de Podemos a Planas y a la ayuda militar a Ucrania en la cercanía del proceso electoral

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha enmarcado hoy en la cercanía del proceso electoral las críticas que ha realizado Unidas Podemos contra la reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas, con los actores de la cadena alimentaria y contra la ayuda militar de España a Ucrania.

La secretaria general de esta formación política, Ione Belarra, ya acusó el viernes al ala socialista del Gobierno de hacer seguidismo de EEUU e insinuó que España podría llegar a enviar soldados a Ucrania.

Y hoy, los portavoces de la formación morada han cargado contra la reunión de Planas con los representantes de los supermercados, con el fin de contener los precios de los alimentos, asegurando que no esperan ninguna medida válida por considerar que el sector de la gran distribución es parte del problema ya que actúan como "saqueadores", "especuladores" y "capitalistas despiadados".

Al ser preguntada por estas dos cuestiones, Pilar Alegría no ha querido echar más leña al fuego de las discrepancias que vienen manteniendo los dos socios de Gobierno y se ha limitado a decir que estas manifestaciones hay que enmarcarlas en el "momento procesal" en el que está España, previo al proceso electoral, "a menos de 100 días de la contienda electoral de municipales y autonómicas".

En este sentido, ha señalado que en estas manifestaciones y comentarios del partido morado hay "cierto atrezzo": "Cuando nos vamos acercando a estas fechas las palabras y expresiones hay que enmarcarlas en este contexto". Dicho esto, ha querido dejar claro que "si hay algo que ha hecho este Gobierno es una gestión seria sobre cuestiones sobrevenidas" tanto en la pandemia como con las consecuencias de la guerra de Ucrania.

La Portavoz socialista ha defendido que Luis Planas se reúna con los

representantes del sector alimentario y ha recordado que el Gobierno ya aprobó antes de la guerra una Ley de la cadena alimentaria para evitar ventas a pérdidas. Ha recordado también la reducción del IVA de los alimentos básicos que ha aprobó el Gobierno, así como las ayudas directas a agricultores y ganaderos para protegerles de la subida importante de los fertilizantes.

En este sentido, Pilar Alegría ha recalcado que el Ejecutivo ha puesto siempre encima de la mesa medidas "importantes y solventes" que, en su opinión están teniendo efectos positivos sobre la inflación, pero que considera que hay que dejar un tiempo para que tengan un "despliegue total".

De hecho, asegura que las estadísticas reflejan que "efectivamente la reducción del IVA sí está teniendo traslación positiva", pero ha añadido que están comprobando la marcha de la aplicación de estas medidas.

Al ser pregunta si cree que las medidas de Podemos son serias y solventes para contener el dopaje de los precios de los alimentos, la portavoz socialista ha señalado que "a la hora de estudiar ciertas propuestas" el Gobierno valora todo, pero recalcando que se han puesto en marcha medidas que buscan contención de los precios y que Planas va a seguir trabajando en la dirección que lo está haciendo.

No obstante, no se ha querido pronunciar sobre si el Ejecutivo está planteándose la bajada del IVA de la carne o el pescado, productos sobre los que no ha habido ninguna medida fiscal hasta el momento.