Alfonso Guerra a Pedro Sánchez sobre Cataluña: "El diálogo no es la única salida cuando se está violando la ley"

Publicado 28/01/2019 12:05:33 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente socialista, Alfonso Guerra, ha señalado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se puede establecer el diálogo como única salida cuando se está violando la ley", en referencia a lo que se vive en Cataluña, recordando que "hay que estar muy atento a lo que marcan las normas de convivencia" ya que, a su juicio, "en España hay un proceso claro de balcanización".

"Hay que estar muy atento a lo que marcan las normas de convivencia porque así se disuelven, porque la balcanización está muy lejos, pero cuando coge carrerilla llega enseguida, inmediatamente, en España hay un proceso claro de balcanización", ha subrayado Guerra en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Asimismo, ha criticado que Sánchez establezca el diálogo como "única salida" exigiendo también medidas políticas. "No me parece bien cuando se están violando leyes y la constitución, claro que hay que dialogar, pero no solo", ha matizado el exdirigente socialista.

Por otro lado, Guerra ha señalado que "hay que vencer al nacionalismo en las urnas", aunque, para ello, haya que "trabajar mucho", calificando de errónea la decisión del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de aplicar el 155 en Cataluña.

"Claro que los asuntos políticos hay que resolverlos con medidas políticas pero los asuntos judiciales ¿también hay que resolverlos con medidas políticas?", ha señalado Guerra.

A su juicio, el problema también radica en que partidos que defendían la autonomía de España han pasado a exigir la independencia y a tomar decisiones "contrarias a las leyes" para "establecer la independencia de manera unilateral".

"Después de 25 años de adoctrinamiento en una dirección, es hora de despertar a la gente hipnotizada", ha zanjado Guerra.