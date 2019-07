Almeida insta a Vox a que "deje de hacer gracietas con relaciones sentimentales" y sea responsable en la Comunidad

Publicado 09/07/2019 9:53:31 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a Vox a que "deje de hacer gracietas con relaciones sentimentales" de otros líderes políticos --ayer la candidata de Vox a la Asamblea, Rocío Monasterio, lanzó que nadie sabe dónde está el presidente de Cs, Albert Rivera, "ni Malú"-- y que haga un "ejercicio de responsabilidad" en la Comunidad poniéndose de acuerdo para que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, sea la próxima presidenta autonómica.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Almeida ha llamado a seguir el ejemplo de su partido, que está "poniendo de acuerdo" a otras formaciones. "¿Qué pasaría si el PP no estuviera en medio? Que ahora tendríamos un gobierno de izquierda o que se tendrían que repetir las elecciones. Les pido a todos un ejercicio de responsabilidad porque los madrileños no entenderán que mañana no haya un candidato en la investidura", ha manifestado.

Almeida ha instado a conseguir un gobierno de centro derecha que pasa por ese "pacto razonable" de PP y Cs con 155 puntos, "que en gran parte incluye las medidas de Vox". Si mañana no sale adelante la investidura y se sigue retrasando, "los madrileños acabarán pasando factura electoral de una manera de otra", ha advertido.