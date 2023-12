Almeida no dará la Medalla de Honor al pueblo de Israel pero sí propondrá la de la ciudad a la comunidad judía de Madrid

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado con un escueto "sí" a la pregunta que le ha hecho la portavoz de Más Madrid en el Pleno, Rita Maestre, sobre "si tiene pensado respetar el criterio de los Cronistas de la Villa sobre la Medalla de Honor al pueblo de Israel", que rechazaron mayoritariamente, pero para anunciar que propondrá la concesión de la medalla de la ciudad a la comunidad judía de Madrid.

"Sí, vamos a asumir el criterio de los Cronistas de la Villa", ha declarado el primer edil en el Pleno de Cibeles, para puntualizar que la ciudad "no renuncia a hacer un homenaje al pueblo judío". "Por eso el gobierno del Ayuntamiento de Madrid va a proponer la concesión de la medalla de la ciudad de Madrid a la comunidad judía de Madrid", ha adelantado.

Almeida ha preguntado a Maestre "si se oponen a que la comunidad judía de Madrid, está presente en esta ciudad desde el año 1917 que tiene un colegio con una amplia actividad social, que colabora con Casa Sefarad, que celebra conjuntamente Janucá y la memoria del Holocausto y que está fuertemente imbricada en la sociedad madrileña".

La jefa de la oposición ha recordado que en estos 74 días, desde que empezó el bombardeo, "en Gaza han muerto 19.000 personas, de las cuales la mitad son niños y son niñas", una cifra "con la que los señores del PP no mueven una ceja ni parece que se les mueva nada dentro".

"Ni una palabra, ni un movimiento, ni el más mínimo gesto de compasión. Han perdido además de la vida, su hogar, varias decenas de miles de personas. Hay una infraestructura civil totalmente destrozada, no quedan hospitales, no quedan escuelas, no quedan infraestructuras básicas. Se ha asesinado a centenares de personas del personal sanitario, van más de cien periodistas asesinados, 135 trabajadores de la ONU más que en ningún conflicto armado en ningún momento de la historia", ha argumentado Maestre.

En Más Madrid han subrayado que lo que está sucediendo en Gaza se llama "genocidio, con todas y cada una de las durísimas letras que tiene la palabra". "El secretario general de la ONU, su Asamblea General de la ONU, el Papa, el Alto Comisionado de la Unión para Asuntos Exteriores. Todo el mundo quiere parar la masacre, todo el mundo menos Netanyahu y el PP, que sigue fiel a la línea de un gobernante corrupto que está utilizando una guerra para lavar su imagen", ha declarado.

Maestre ha acusado a los 'populares' de "estar en el bando de los que bombardean niños a miles". "El problema es que ustedes lo quieren hacer en nombre del pueblo de Madrid y por ahí sí que no", ha remarcado la edil.

ALMEIDA VUELVE A ACUSAR DE ANTISEMITISMO A LA IZQUIERDA

Almeida ha contestado que asumirán el criterio de los Cronistas de la Villa, cosa que la izquierda no hizo con "el criterio del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado" porque si lo hubieran hecho "no habría más de mil agresores sexuales con sus penas rebajadas o en la calle".

El alcalde ha vuelto a acusar a Más Madrid de antisemitismo porque "dicen el número de víctimas palestinas pero jamás el de víctimas israelíes, ni reclamaron la liberación de los rehenes". "El dolor por las víctimas no es la equidistancia entre una banda terrorista y un Estado de derecho", ha reprochado. El segundo síntoma de "antisemitismo" que ve en Más Madrid es por su querencia a "utilizar alegremente el término genocidio. ¿Sabe lo que fue un genocidio? El Holocausto".