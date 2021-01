Almeida reitera que se dan "indicios más que suficientes" para plantear que Madrid sea declarada zona catastrófica

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este martes que se dan "indicios más que suficientes" para plantear que la capital pueda ser declarada zona catastrófica tras el paso del temporal 'Filomena'.

"Celebro la rectificación del Gobierno; seguimos evaluando. Se dan los indicios suficientes para que se plantee, y no cabe denegarla sin haberla planteado. Estamos haciendo estudios, informes, dictámenes y en función de eso tomaremos la decisión de solicitarlo o no", ha expresado el regidor en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, no descartó ayer declarar la Comunidad de Madrid zona afectada por emergencias, antes denominada zona catastrófica, debido a los efectos provocados por la gran nevada. Todo ello después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseverara que no se daban los requisitos.

Por otra parte, Martínez-Almeida ha destacado que "el dispositivo sigue avanzando seguimos abriendo viales, calzadas peatonales, y el trabajo da resultados" pese al "problema del hielo". En este punto ha recordado que Samur "atendió más de 180 llamadas por caídas", por lo que ha llamado a "extremar las precauciones".

"Si hay que salir que se haga con calzado adecuado, y no es recomendable para quien tiene limitación a la movilidad. No hay peligro por donde ya hemos pasado, pero por donde no han pasado máquinas quitanieves, pido que no se circule por esos viales", ha remachado.

Del mismo modo ha pedido que "aquel que coja el vehículo privado sea por un motivo imprescindible, porque si no entorpece", y ha recordado que "el Metro sigue funcionando todas las horas".