Alonso asegura que "autoproclamarse" candidato sería "absurdo" y dice que el PP vasco no dará "ningún paso unilateral"

Publicado 07/02/2020 14:04:23 CET

El dirigente 'popular' rechaza "especular" sobre el papel de Rosa Díez en una eventual alianza con Ciudadanos en Euskadi

VITORIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que el Partido Popular de Euskadi no actuará en ningún caso de forma "unilateral" a la hora de elegir a un candidato a lehendakari, y que "autoproclamarse" él mismo para dicho puesto sería "absurdo". Además, ha rechazado "especular" sobre la posibilidad de que Rosa Díez lidere una eventual lista conjunta del PP y Ciudadanos.

Alonso, que ha comparecido este viernes en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, ha vuelto a lamentar el "ruido" generado en torno a su posible candidatura a lehendakari en las próximas elecciones vascas, que aún no ha sido confirmada por la dirección nacional del PP.

El líder del PP de Euskadi, que ha sido preguntado acerca de su opinión respecto a que su candidatura siga sin recibir el visto bueno de la dirección nacional, ha afirmado que no piensa renunciar a la presidencia del Partido Popular de Euskadi, sea cuál sea la decisión definitiva en torno a este asunto. "No voy a dimitir en ningún caso", ha asegurado.

En su intervención, ha reiterado que la reunión celebrada este pasado jueves por la Junta Directiva del PP vasco no tenía el objetivo de "avalar" su candidatura, aunque ha reconocido que en dicho encuentro trasladó s sus compañeros su intención de asumir ese reto si cuenta con el "apoyo" del partido.

En todo caso, y pese a que todos los indicios apuntan a una inminente convocatoria de las elecciones autonómicas, ha recordado que la fecha de los comicios aún no ha sido fijada por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

"NO VAMOS A CREAR PROBLEMAS"

"Cuando eso se produzca, se tomarán las decisiones correspondientes según nuestros estatutos", ha manifestado, para explicar a continuación que la candidatura a lehendakari debe realizarse por parte de un comité electoral regional y que, posteriormente, es el comité electoral nacional el órgano en el que se adopta la decisión definitiva.

En este sentido, ha manifestado que el PP vasco no dará ningún paso de forma "unilateral" y que no convocará su comité electoral sin tener un "acuerdo" previo con la dirección nacional. "No se trata de autoproclamarse, porque es absurdo", ha afirmado.

Alonso, que ha asegurado que el PP es un partido "unido" tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado español, ha pedido a los 'populares' vascos que "no hagan demasiado caso al ruido" en torno a su futuro y que estén "tranquilos". Además, ha afirmado que el Partido Popular de Euskadi no tiene la intención de crear "ningún problema" a la dirección nacional, sino "todo lo contrario".

El dirigente del PP ha lamentado que muchas de las informaciones que se han publicado sobre este asunto están basadas en "rumores" y en noticias que "nadie confirma".

En este sentido, frente a aquellas voces que apuntan a que su eventual candidatura no cuenta con el visto bueno de la dirección nacional, ha reiterado que tiene el respaldo del presidente del partido, Pablo Casado. "La fuente de la que bebo es Pablo Casado; y él me ha trasladado su confianza", ha afirmado Alonso, que ha añadido que dicha confianza existe "en ambos sentidos" entre él y el líder nacional del Partido Popular.

Por todo ello, ha rechazado pronunciarse sobre las "especulaciones" que apuntan a que la exlíder de UPyD y antigua dirigente socialista, Rosa Díez, podría ser la persona elegida por la dirección nacional del PP para encabezar la candidatura de una eventual confluencia entre PP y Ciudadanos para las elecciones vascas.

LA FORALIDAD, "INNEGOCIABLE"

Alonso, además, ha reiterado sus advertencias respecto a las condiciones que debería asumir Ciudadanos para compartir una misma lista con el PP en los comicios autonómicos. De esa forma, ha subrayado que el compromiso del Partido Popular de Euskadi con la foralidad, el Estatuto de Gernika y el Concierto Económico es "innegociable".

"Ciudadanos tiene que aceptar con claridad la defensa del Concierto Económico, de la singularidad foral y de las instituciones propias del País Vasco", ha afirmado Alonso, que ha recordado que la propia Constitución española avala el sistema foral de los territorios vascos.

El líder del PP vasco ha afirmado que, pese al cuestionamiento que siempre ha realizado Ciudadanos del sistema foral y del Concierto Económico de Euskadi, ambos partidos tienen "muchas más coincidencias que diferencias".

Además, ha subrayado que al igual que Ciudadanos ya "aceptó" el sistema foral navarro como condición para integrar Navarra Suma junto a UPN y el PP, ahora puede hacer "lo mismo" para conformar una alianza con el Partido Popular en Euskadi.