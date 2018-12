Amenazan con una denuncia internacional si los presos independentistas en huelga de hambre son trasladados al Supremo

Publicado 17/12/2018 12:42:21 CET

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), Iñaki Rivera, ha rechazado este lunes que se pueda trasladar a los líderes independentistas en huelga de hambre desde la cárcel de Lledoners (Barcelona) hasta el Tribunal Supremo (TS) y ha afirmado que hacerlo "sería un trato cruel, inhumano y degradante".

"Eso sería objeto inmediatamente de una denuncia internacional", puesto que los políticos encarcelados se encuentran bajo supervisión médica y deben ser los facultativos quienes permitan su desplazamiento a Madrid, ha subrayado en rueda de prensa el también profesor de Derecho Penal de la UB.

Lo ha dicho durante la presentación en el Colegio de Periodistas de la plataforma International Trial Watch (ITW) - Catalan Referendum Case, que está organizando un proceso de monitorización nacional e internacional al juicio a los dirigentes soberanistas.

La plataforma está impulsada por la Associació Catalana per a la defensa dels Drets Humans (ACDDH), el Col·lectiu Praga, el Institut de Drets Humans de Catalunya, el International Institute for Nonviolent Action (Novact), el Centre per la Defensa del Drets Humans Irídia, y el OSPDH, y pretende observar de cerca el juicio, si se cumplen las garantías básicas del proceso y elaborar uno o varios informes.

La plataforma trabaja con observadores españoles y extranjeros de forma independiente del Govern --la Consejería de Acción Exterior anunció en noviembre que el juicio contará con observadores-- y, aunque sus promotores no han querido adelantar nombres, han explicado que habrá abogados, expertos en Derechos Humanos y académicos de universidades catalanas, andaluzas, valencianas, vascas, gallegas, madrileñas y aragonesas.

Preguntados por hipotéticas trabas que el TS pueda poner para seguir los juicios a estos observadores, Rivera ha recordado que "todo juicio está presidido por el principio de audiencia pública", por lo que no debería haber problemas.

De todos modos, ITW acreditará a los observadores para que puedan acudir físicamente al Supremo en Madrid, por lo que ha pedido a la ciudadanía que ayude a financiar su campaña con donaciones a través de la página web que han activado, 'internationaltrialwatch.org', donde se puede consultar la documentación relativa al juicio.

El representante de Novact Albert Caramés ha destacado que estas donaciones son "para garantizar la independencia de la plataforma" a la hora de sufragar los gastos que se derivarán del proceso de observación.

QUE EL TS SE SIENTA OBSERVADO

La abogada Anaïs Franquesa, de Irídia, ha señalado que "cuando los tribunales se sienten observados se cuidan, al menos un poco más, de mostrar que los derechos y garantías funcionan", y que ITW quiere ser un aviso al TS para que extreme su pulcritud.

También ha criticado que todavía no se sabe la fecha del juicio, lo que no sólo afecta al proceso de monitorización que quieren activar --hay que cuadrar agendas con los observadores interesados y organizar su desplazamiento y estancia en Madrid--, sino especialmente a las defensas: "Hay personas acusadas de delitos muy graves que tampoco lo saben".