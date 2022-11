La AN devuelve al Supremo la causa sobre el presunto espionaje del Gobierno con Pegasus a Torra y Costa

El CNI y el Ministerio de Defensa explican que no les consta "expediente ni actuación alguna" sobre el supuesto espionaje

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado devolver al Tribunal Supremo (TS) la causa sobre las supuestas escuchas a través del 'software' espía Pegasus a las que se habrían visto sometidos el expresidente catalán Joaquim Torra y el ex vicepresidente primero de la Mesa del Parlament Josep Costa.

En un auto del pasado 3 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN remite las actuaciones a la Sala Tercera del Tribunal Supremo para que reconsidere su competencia para conocer el recurso interpuesto por Torra y Costa, precisamente, ante el Alto Tribunal.

Fue el pasado mes de mayo cuando ambos presentaron ante el Supremo un recurso para la protección de los derechos fundamentales contra la presunta intervención, escucha, sustracción, recopilación, tratamiento, uso, difusión y/o almacenamiento de la información y comunicaciones de los recurrentes por parte del Gobierno de España y la Administración General del Estado.

A su juicio, la competencia de este caso recaía en el Supremo porque consideraban que el supuesto tratamiento ilícito de sus datos personales por parte del presidente del Gobierno y por el Ejecutivo debía estudiarse en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal.

Sin embargo, los magistrados del Supremo coincidieron con las alegaciones formuladas por el Abogado del Estado en que, como la actuación de control se atribuye al secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la competencia para atender el caso era de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Esta decisión de la AN de remitir la causa al TS llega después de que Torra y Costa presentasen el pasado mes de octubre un texto de alegaciones contra la petición del Gobierno de no admitir su recurso por el caso 'CatalanGate'. El Ejecutivo argumentó entonces que no se les había espiado.

Eso mismo fue lo que aseguraron desde el Centro Nacional de Inteligencia y desde el Ministerio de Defensa, donde señalaron que no existía "expediente ni actuación alguna" sobre el espionaje denunciado por Torra y Costa.

Ahora, la Sala de la Audiencia Nacional explica que del oficio remitido por el secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia relaciones con las Cortes y Memoria Democrática "se constata que las actuaciones", se siguen en la Secretaría General Técnica de ese mismo Ministerio. Con todo, explican que esas actuaciones "solo comprenden los requerimientos de los recurrentes".

Además, de ese mismo oficio se desprende que esas actuaciones "no se han remitido al Ministerio de Defensa, ni al CNI, y que hasta la fecha no se ha adoptado disposición o acuerdo al respecto por el Consejo de Ministros".

TORRA CELEBRA QUE LA CAUSA VUELVA "DONDE QUERÍAN"

Así las cosas, y "dado que las actuaciones se encuentran pendientes de decisión por el Consejo de Ministros, el conocimiento de la impugnación jurisdiccional corresponde a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo". "A la que, respetuosamente remitimos las actuaciones para que, a la vista de las nuevas circunstancias expuestas, se replantee su competencia para el enjuiciamiento y fallo del presente recurso", explica la AN.

Además, la AN concluye que "no procede la inadmisión planteada a las partes ni en cuanto a la falta de jurisdicción, ni en cuanto a la falta de actividad susceptible de impugnación". "Ya que, si bien no existe expediente, ni actuaciones en el Ministerio de Defensa, ni en el Centro Nacional de Inteligencia respecto a la vía de hecho impugnada, que habría motivado la competencia de esta Sala de la Audiencia Nacional, si se encuentra lo actuado" en la citada Secretaría General Técnica, según explica el auto.

Desde el gabinete del expresidente Torra han celebrado a través de un comunicado que la aportación de los datos facilitados por el Ejecutivo español les haya dado la razón, llevando nuevamente la causa al Tribunal Supremo "por el aforo del presidente español y los miembros de su gobierno".

"Por su parte, la Fiscalía y la Abogacía del Estado querían enviar el caso a los tribunales penales ordinarios. En el caso del Gobierno español, pretendía conseguir la inadmisión del recurso alegando que no se había espiado a los dos demandantes o que, en todo caso, no había sido él. Con la decisión de la Audiencia española, la causa vuelve a donde querían el presidente Quim Torra y Josep Cuesta y seguirá su curso allí", han apuntado.