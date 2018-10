Ana Mato defiende la honradez de Rajoy y recalca: Nadie tiene que rendir cuentas por lo que hacen otros

Publicado 26/06/2018 13:55:21 CET

Insiste en que no se benefició de los regalos de la trama 'Gürtel' y por eso recurrirá la sentencia

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exminisra de Sanidad y el dirigente del PP Ana Mato ha defendido este martes en el Congreso la honradez del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ha dejado claro que "nadie", ni el todavía líder de su partido ni ella misma, tiene que "rendir cuentas" o "asumir responsabilidades" por "lo que haya hecho otra persona".

"Mariano Rajoy es una persona honrada", ha subrayado Mato ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, donde ha deplorado la tesis de que se puede "entrar en política para lucrarse" y ha señalado que Rajoy "ha hecho una magnífica labor" y ha "mejorado la vida de los ciudadanos".

A su juicio, los partidos están formados por "personas honradas" y, aunque se pueda haber nombramientos inadecuados, cada uno tiene que "rendir cuentas de lo que hace" y no "por lo que hacen los demás".

Preguntada sobre si Rajoy o la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cobraron sobresueldos del partido, Mato ha subrayado que "jamás" en su vida ha "oído semejante cosa" y que ella tampoco los percibió. Sí ha admitido que recibía un complemento para gastos de representación que cobraba del partido a la vez que su retribución como diputada.

Mato ha recordado que ella dimitió como ministra de Sanidad en 2014 para que nadie utilizara su nombre para dañar a su partido como, a su juicio, había empezado a ocurrir cuando el juez Pablo Ruz la señaló como posible beneficiaria a título lucrativo de las actividades de la trama 'Gürtel'.

NO VOLVERÍA A CASARSE EN GANANCIALES

El pasado 24 de mayo la Audiencia Nacional condenó a su exmarido y exalcalde de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda a 14 años de cárcel y a ella le impuso una multa de 27.857 euros por beneficiarse de regalos, viajes y eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos organizados por las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la 'Gürtel'.

Esta condena ha centrado la mayor parte del interrogatorio de la oposición, pero Mato se ha limitado a reiterar los argumentos que expuso durante su declaración en el juicio de la Audiencia Nacional.

Así, ha insistido en que, aunque estaban casados en régimen de gananciales porque era lo habitual cuando contrajeron matrimonio, ella y su exmarido tenían cuentas separadas y cada uno se hacía cargo de una parte de los gastos familiares. En un momento dado ha confesado que no volvería a casarse con ese régimen.

Dado que cada no tenía sus cuentas, tenían repartidos los gastos y su exmarido disponía de suficiente para comprar lo que, según la sentencia, fueron regalos de la trama, ella nunca le preguntó por los mismos ni por cómo los había pagado. "A mí no me gusta que me fiscalicen mis gastos y por eso no lo hago con los demás", ha dicho, ante la insistencia de los portavoces en saber por qué no le sorprendió, por ejemplo, ver un Jaguar en el garaje familiar.

En este contexto, ha detallado que no preguntaba a Sepúlveda si había pagado los viajes para ir a ver a la familia en Navidad o las vacaciones. "Eran los gastos normales en una familia o por lo menos en la mía. En caso de no tener dinero suficiente no habríamos realizado esos viajes", ha apuntado.

"A LO MEJOR TENÍA QUE HABERLO SABIDO"

Aunque ha contestado a algunas preguntas sobre su convivencia con Sepúlveda, en un momento dado Mato se ha negado a comentar sus "relaciones de pareja" por respeto a sus hijos y ella misma, ha remarcado que si su exmarido no pagó lo que le correspondía la responsable no es ella, sino él. "A lo mejor tenía que haberlo sabido, pero no lo sé. Doy por hecho que tenía dinero suficiente para pagarlo, por eso no pregunté", ha argumentado.

Asimismo, ha indicado que "jamás" habló "de trabajo" en su "vida privada". "El tiempo libre lo dedicaba a mis hijos y nada más", ha añadido, reconociendo, eso sí, que conversaba con Sepúlveda de cuestiones laborales y políticas en el partido.

Mato ha admitido que le "disgusta" y le "avergüenza sobremanera" aparecer en esa sentencia, aunque sólo se le dediquen "cinco párrafos de 1.700 folios", porque no cree que se lo "merezca". Además, ha recalcado que figura por una "responsabilidad civil", lo que "no es ningún delito" y que ser partícipe a título lucrativo implica no conocer los hechos de los que supuestamente te has beneficiado.

En este sentido, ha asegurado que ella no se benefició "jamás, ni siquiera sin saberlo, de ninguna cuestión". "Si le han regalado algo se habrá beneficiado él, pero no yo", ha repetido en varias ocasiones.

También ha hecho hincapié en que, en más de 30 años vida política nunca le han acusado ni ha sido investigada por ninguna irregularidad. "No le voy a decir que sea ejemplar, lo intento, pero nadie me ha acusado de nada y esto no es ninguna medalla a colgarme, es lo normal", ha expuesto, mostrando su deseo de que los jueces le den la razón porque considera "bastante injusto" que la condenen por acciones de su exmarido.

NO CONOCÍA LA CAJA A, NI LA B

"No creo que me haya beneficiado jamás absolutamente nada porque siempre he hecho frente a mis gastos familiares", ha insistido, y en otro momento de su interrogatorio ha negado haber recibido nunca como regalo un echarpe o un bolso de Louis Vuitton (supuestamente pagados por Francisco Correa).

A pesar de estar preparando su recurso ante el Tribunal Supremo, según ha explicado, Mato depositó hace un año, cuando se produjo la apertura de juicio oral, los casi 28.000 euros que le reclama la Justicia.

Mato ha reconocido que "es posible que haya habido algún nombramiento equivocado" en el PP y que, por sus responsabilidades en el departamento electoral, conoció al algunos implicados en 'Gürtel', pero se ha afanado en dejar claro que nunca tuvo la impresión de que existiera una 'caja b' en el partido, si bien, ha agregado que como ni siquiera conocía la 'caja a', "difícilmente podría conocer la b si hubiera existido".

Y es que, más allá de aprobar, siempre sin debate, las cuentas del PP cuando el tesorero las presentaba ante la dirección del partido, ella no tenía conocimiento de las mismas, más allá de tope para gastos electorales, y estaba "tranquila" porque el Tribunal de Cuentas siempre las avaló. "En toda mi trayectoria jamás he tenido ningún tipo de responsabilidad económico-financiera o administrativa, sólo tuve responsabilidades políticas", ha comentado.

VOTARÁ EN LAS PRIMARIAS

Respecto a su relación actual con el PP, ha explicado que solicitó su reingreso como personal del partido cuando dejó el escaño al convocarse las elecciones diciembre de 2015, pero nunca llegó a reincorporarse porque se convirtió en asesora para asuntos sociales en el Parlamento Europeo.

Cuando se le ha preguntado si quien le paga en esta tarea es el PP, Mato ha respondido que está contratada por la Delegación Española en el Parlamento Europeo, "como técnico, no como político", para asesorar en determinadas cuestiones y llevar una escuela de formación a nivel europeo. Eso sí, tras salir de la comisión ha avanzado su intención de votar en las primarias del partido aunque ha rehusado desvelar a quién apoyará.