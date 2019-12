Ana Velasco ve "terrible" que el etarra que mató a su padre dé una conferencia en la Universidad para "legitimar" a ETA

Publicado 10/12/2019 14:05:33 CET

Mari Mar Blanco denuncia que ni PSE ni PNV digan "nada" cuando se cede espacio a un "terrorista confeso" para "legitimar" a ETA

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ana Velasco, hija del comandante de caballería Jesús Velasco asesinado por ETA en Vitoria el 10 de enero de 1980, ha asegurado este martes que es "terrible" que el etarra que participó en el asesinato de su padre esté ofreciendo una conferencia en la Universidad del País Vasco y ha recalcado que esa charla "jamás" se tenía que haber celebrado porque supone la "legitimación" de la banda terrorista.

Así se ha pronunciado en la entrega de Premios Fundación Víctimas del Terrorismo 2019 que se ha celebrado en el auditorio Gabriela Mistral Casa América (Madrid), al que han asistido el presidente del PP, Pablo Casado, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, el diputado Adolfo Suárez, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, el portavoz en la Asamblea de Madrid, Javier Ortega Smith, y la directora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos.

Velasco, que concurrió como candidata de Vox al Senado por Madrid en las últimas generales pero no logró escaño, ha denunciado que se esté celebrado una charla del expreso de ETA José Ramón López de Abetxuko en el campus de Vitoria de la Universidad del País Vasco, que ha sido criticada por los colectivos de víctimas, por la delegación del Gobierno en el País Vasco y por partidos políticos como el PP.

"UNA CHARLA QUE JAMÁS SE DEBERÍA HABER CELEBRADO"

Ana Velasco ha abierto su discurso asegurando que "está ocurriendo algo terrible" en la Universidad del País Vasco porque "a esta misma hora, un terrorista que ha participado en el asesinato de mi padre, está hablado a los jóvenes del País Vasco". "Está siendo el protagonista de una charla que jamás se debería haber celebrado", ha enfatizado.

En este sentido, ha recalcado que el "final del terrorismo, su derrota, tiene que reflejarse en que se respete de verdad la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo". A su entender, "no se puede tolerar que se muestre a sus asesinos como modelos para los jóvenes".

"Lo que está ocurriendo ahora mismo en Vitoria no es la derrota de ETA, es su legitimación. Y por eso pido a las autoridades, a las instituciones, a los poderes públicos, que hagan todo lo que sea necesario para que las víctimas del terrorismo y los españoles en general no tengamos que pasar nunca más por una afrenta tan terrible", ha afirmado, cosechando un fuerte aplauso del auditorio.

Velasco ha asegurado que el modelo y el ejemplo para la sociedad debe ser y son las víctimas del terrorismo que murieron defendiendo la democracia y la libertad. "Se lo debemso si queremos ser una sociedad digna", ha resaltado, antes de entregar el premio 'Educar para la convivencia' a Pedro Mari Blaglietto.

Al término del acto, en declaraciones a los periodistas, ha emplazado a las instituciones a que hagan lo que "sea necesario para que no se humille de esta manera tan vergonzosa al recuerdo, la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo", de forma que no vuelva a ocurrir nunca más en el futuro. Además, ha desvelado que sus hermanas se han desplazado a las puertas de la Universidad vasca para "protestar" y "suplicar" para que el asesino de su padre no imparta esa conferencia.

MARI MAR BLANCO: "BASTA YA"

Previamente, Mari Mar Blanco -presidenta de la Fundación de Víctimas y hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA en 1997, ha lamentado también que ofrezca una conferencia un "etarra confeso" que está "orgulloso de su pasado" y ha criticado que ni el Gobierno vasco, ni el PNV ni el PSE hayan dicho "nada".

"Desgraciadamente en mi tierra, en la Universidad Pública del País Vasco, se está cediendo espacio a un terrorista confeso para legitimar su pasado y para dar lecciones a nuestro jóvenes en esa educación en el odio, en el orgullo de su pasado y de haber acabado con la vida de tantos inocentes y tantos valientes", ha enfatizado.

Blanco ha denunciado que estén asistiendo al "denigrante espectáculo" de ver como se exalta a los miembros de ETA en determinados ámbitos y se les rinden homenajes que quedan "impunes". Por eso, ha pedido alzar la voz para decir "una vez más basta ya". "Basta ya de ofensas constantes a las víctimas, basta de humillaciones a quienes padecieron en primera persona el dolor y sufrimiento ocasionado por la banda asesina. Basta de permisividad con quienes enaltecen a los criminales que durante décadas aterrorizaron a nuestra sociedad", ha manifestado.

Además, ha dicho que este martes la Fundación de Víctimas quería lanzar su mensaje de otra manera, recordando a la sociedad donde están los "héroes" y dónde "los asesinos". "De un lado, los servidores públicos que se limitaban al desempeño de sus tareas profesionales, velando por el bienestar de todos los presos, de otro, los cobardes que disparaban por la espalda y detonaban bombas", ha enfatizado.

Mar Mar Banco ha criticado algunos discursos "retorcidos" de dirigentes políticos cuando siguen "sin esclarecerse más de 300 crímenes". Por eso, ha dicho que no aceptarán que la justicia "se doblegue ante quienes causaron tanto dolor y ni siquiera se han arrepentido ni colaborado con la Justicia". "El Estado de Derecho no les debe nada y no puede retroceder un solo mílimetro frente a ellos. Solo así estaremos siendo justos con las víctimas", ha subrayado.

SONIA RAMOS: "UNA INFAMIA"

En la última intervención de esta entrega de premios, la directora de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior, Sonia Ramos, ha asegurado que es una "infamia" dar un "altavoz" en la Universidad del País Vasco al etarra José Ramón López de Abetxuko, ya que, según ha dicho, se "legitima el terrorismo" al dar "visibilidad pública" a terroristas que ahora pretenden "adoctrinar a los jóvenes" con su discurso.

Además, ha calificado de "incomprensible" el "silencio institucional" ante este hecho. "De nuevo han tenido que ser las víctimas quienes lo denuncien. Este silencio supone complicidad y yo no quiero ser cómplice de este silencio y por eso aquí hoy lo denuncio", ha concluido.