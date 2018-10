Andorra celebrará elecciones entre finales de marzo y principios de abril

Publicado 18/09/2018 17:28:32 CET

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, ha despejado este martes dudas ante un eventual adelanto electoral y ha anunciado que las elecciones generales se celebrarán "a finales de marzo o a principios de abril".

Se había especulado, desde el propio Gobierno y también entre el resto de fuerzas políticas, con la posibilidad de que las elecciones generales se adelantaran unos meses, pero finalmente el jefe del ejecutivo acabará la legislatura, según ha explicado en la segunda jornada del debate de orientación política.

Se baraja que sea antes de Semana Santa, que este 2019 cae a partir del 14 de abril, es decir, con el calendario en mano, las fechas más probables para los comicios serían o el domingo 7 de abril o el domingo 31 de marzo.

Martí ha justificado la decisión de agotar la legislatura por la necesidad de aprobar el gran volumen de leyes que actualmente se encuentran a trámite parlamentario; además quiere dejar encarrilado el presupuesto del 2019.

Esta segunda jornada del debate de orientación política ha estado marcada también por las duras críticas de los grupos de la oposición al balance satisfactorio que el jefe de Gobierno ha hecho de la legislatura.

Todos han coincidido a desaprobar el trabajo llevado a cabo estos últimos cuatro años por parte de Demòcrates per Andorra.

MAPA ELECTORAL

Tras el anuncio de que la legislatura se agotará, los partidos tienen más margen para poner en marcha sus estrategias electorales y ganarse la confianza de los aproximadamente 25.000 ciudadanos llamados a las urnas.

Demòcrates per Andorra, el partido de Martí, ha sido el vencedor en los dos anteriores comicios con mayoría absoluta; pero la ley andorrana no permite que un jefe de gobierno repita en el cargo más de dos legislaturas seguidas, así que el partido tiene que afrontar un cambio de liderazgo, que de momento no tiene nombre y apellidos.

Por lo que respeta a los partidos ahora en la oposición, Liberals d'Andorra se presenta con un proyecto liderado por Jordi Gallardo, mientras que el Partit Socialdemòcrata lo hace con Pere López.

Aún teniendo ideologías diferenciadas, están trabajando para presentarse conjuntamente con el objetivo de desbancar al partido naranja.

En solitario, si no hay cambios, se presentará Socialdemocràcia y Progrés, que aún no ha anunciado quien será su candidato.

También hay otras formaciones minoritarias como Unió Laurediana o Ciutadans Compromesos que han hecho pública su intención de concurrir en la lucha electoral.