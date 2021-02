Anticapitalistas exige la libertad de Pablo Hasel y reclama acabar ya con la 'Ley mordaza'

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Anticapitalistas ha exigido la libertad del rapero Pablo Hasel y ha llama apoyar las movilizaciones en defensa de la libertad de expresión, ampliar los derechos democráticos y acabar ya con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley mordaza'.

Así lo reclama la formación en redes sociales ante la detención esta mañana de Hasel para su ingreso en prisión, tras ser condenado por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo.

"Te gusten o no las canciones, estés de acuerdo o no con él, hoy no solo va de defender a Hasel, sino de defender la libertad de expresión y, ante esto, no vale la indiferencia: hay que tomar partido" ha señalado el eurodiputado Miguel Urbán.

A su vez, la portavoz de Anticapitalistas, Lorena Cabrerizo, ha instado mediante un vídeo difundido en redes a "ocupar las calles para acabar con la Ley Mordaza" y espera que el Ejecutivo permita las movilizaciones que se producirán en ciudadanos y barrios de distintos puntos del estado.

"Con la libertad de expresión no se negocia; la libertad política es un derecho de todas y todos, no un privilegio", ha ahondado. Su compañero y exdiputado en la Asamblea de Madrid, Raúl Camargo, ha querido "resaltar las contradicciones de un Estado que se dice democrático".

"Mientras el Estado detiene a Pablo Hasel en la Universidad de Lleida por cantar, la policía da palizas a las vecinas y vecinos de Linares, los nazis se manifiestan contra los judíos en Madrid, Cifuentes es absuelta y la cúpula de Génova trasladada para un lavado de cara. Democracia... ¿Dónde?", se ha cuestionado.