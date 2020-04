APM y FJI reprochan la crítica de Iglesias a la condena de Serra y piden respeto a la separación de poderes

JJpD enmarca las declaraciones en la libertad de expresión, mientras que AJFV prefiere no valorar

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, y Foro Judicial Independiente (FJI) han pedido este jueves al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias que respete la separación de poderes y se abstenga de hacer críticas a resoluciones judiciales.

Así se han manifestado ambas asociaciones de jueces después de que Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, o el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, entre otros, difundieran este miércoles mensajes en Twitter en contra de la condena impuesta este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron durante un desahucio en 2014.

Tras conocer el fallo, que condena a Serra por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños contra agentes de la Policía, el vicepresidente segundo del Gobierno escribió en la red social: "Las "sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia".

Asimismo, además de anunciar que la resolución será recurrida en el Tribunal Supremo, aseguró que "en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso".

Para Foro Judicial Independiente (FJI) estas declaraciones "procedentes de quien es miembro del Ejecutivo y ostenta el cargo de vicepresidente, no son en absoluto respetuosos con la separación de poderes, y suponen una injerencia en el Poder Judicial".

Así en un comunicado que ha difundido este jueves, la asociación recuerda que pese a estar ahora mismo bajo el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus, la separación de poderes es "consustancial en todo Estado democrático y debe ser respetada por todos, especialmente por quien encarna uno de los poderes del Estado".

JUZGADA DE "FORMA ESPECIAL Y PRIVILEGIADA"

Además, recuerda que Serra ha sido juzgada en el TSJM, "de forma especial y privilegiada", por ser aforada dada su condición de parlamentaria, que adquirió "con posterioridad a los hechos", recalca. Aún así, subraya que el cumplimiento de la ley "es igual para todos los ciudadanos".

Misma opinión mantiene la APM, cuya portavoz, María Jesús del Barco, ha afirmado en declaraciones a Europa Press, que no le sorprende las palabras del vicepresidente del Gobierno, ya que no es la primera vez que se pronuncia sobre resoluciones judiciales.

Fue el pasado mes de enero cuando Iglesias afirmó en una entrevista que los tribunales europeos dejaron "en mal lugar" a la justicia española en lo relativo al 'procés' independentista de Cataluña, lo que, a su juicio, supone "una humillación para el Estado". En esa ocasión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un comunicado en el que le pidió "moderación, prudencia y mesura".

Aun con este precedente, la portavoz de la APM asegura que "no deja de causar desazón" que miembros del Ejecutivo o del Legislativo --en alusión a Pablo Echenique-- no tengan "respeto institucional". "¿Cómo es posible que no entienda qué es la separación de Poderes?", se pregunta Del Barco.

Así, también ha afeado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dijera en la misma red social que la condena es una "injusticia"; o que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso asegurase que Serra ha sido condenada "sin pruebas". Para la APM estas declaraciones son "mentira", pues la diputada de la Asamblea de Madrid ha tenido un "juicio justo con todas las garantías", en el que se han valorado las pruebas de la acusación y de la defensa, y se ha celebrado "con luz y taquígrafos" con la presencia de los medios de comunicación.

En este sentido, también recalca que no es cierto que la condena sea por "parar un desahucio", como se afirma en los tuit de los dirigentes de la formación 'morada': "Se le ha condenado por atentar contra la autoridad, no por reunirse con otras personas para impedir un desahucio, que ya contaba con una resolución judicial favorable", ha precisado Del Barco.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Sin embargo, para Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) estas declaraciones de Iglesias, y que también han hecho otros dirigentes de Unidas Podemos, se enmarca dentro de la libertad de expresión. Así lo ha dicho su portavoz, Ignacio González Vega, que recuerda que "estamos en una sociedad libre y el Poder Judicial no puede estar ajeno a las críticas" que se hagan a las resoluciones judiciales.

Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) prefiere no valorar las manifestaciones del vicepresidente segundo del Gobierno. No obstante, el portavoz de esta asociación, Jorge Fernández Vaquero, sí que ha apuntado que, en su opinión, al igual que ha ocurrido en "otras ocasiones", Iglesias ha tratado de "contentar a un determinado público y distraer la atención".

Pablo Iglesias ha defendido, durante la rueda de prensa que ha ofrecido desde el Palacio de La Moncloa, ha defendido este jueves la libertad para criticar sentencias judiciales en un estado democrático aunque éstas decisiones hayan que acatarlas.

Si bien ha sostenido que él "por prudencia" no ha dicho lo que piensa de la condena, sino que tan sólo ha trasladado "algo que piensa mucha gente en la sociedad". "Quien quiera poner una mordaza a los españoles y decirle que no pueden criticar una sentencia si les parece que no se ajusta a derecho creo que piensa que vive en un estado autoritario", ha concluido.