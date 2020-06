Aragonès avisa a Sánchez de no se puede apoyar a la vez en Cs y en ERC

Recalca que su partido no tiene vocación de ser "muleta de nadie" y cree que los PGE serán clave para que el Gobierno defina sus alianzas

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha avisado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no puede pretender a la vez el apoyo de ERC y de Ciudadanos porque no es "coherente", ya que ambos partidos defienden posturas "incompatibles", y cree que el proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo ponga sobre la mesa será "definitorio" de las alianzas por las que vaya a apostar el bipartito del PSOE y Unidas Podemos.

Así lo ha asegurado el también coordinador nacional de ERC durante su intervención en los Encuentros Digitales de Europa Press, donde ha subrayado que la "geometría variable" por la que ha optado el Ejecutivo para la gestión del estado de alarma, con pactos tanto con los independentistas como con el partido naranja, "no tiene ningún sentido porque no es coherente".

"O la salida a esta situación es una salida progresista y una salida en base a derechos individuales y colectivos, como el derecho a decidir de Cataluña, o es una salida neoliberal basada en la desigualdad y que paguen los de siempre", ha enfatizado Aragonès. Según ha destacado, esta opción "de la austeridad y lo recortes" es la que defienden los de Inés Arrimadas y es "incompatible" con la que propugna su formación.

Preguntado expresamente si ponen con condición para seguir pactando con el Gobierno que el PSOE y Unidas Podemos no acuerden, aunque sea sólo temas puntuales con Ciudadanos, Aragonès ha dejado claro que ERC no participará "de ningún pacto que implique una salida neoliberal y que no acepte los derechos y libertades individuales y colectivos". "Y ese es el modelo de pactar con Ciudadanos", ha apostillado.

En cualquier caso, ha incidido, si eso sucede "la contradicción no la tendrá ERC", sino los socialistas y los morados que son los que deben definir si afrontan o no esta nueva crisis por la izquierda.

MESA DE DIÁLOGO Y POLÍTICA DE IZQUIERDAS

Aragonès pronostica que las propuestas que ponga sobre la mesa el Gobierno a la hora de buscar apoyos para los Presupuestos Generales del Estado de 2021 serán "muy definitorias" de las alianzas que quiera sellar.

"Para que haya continuidad en este escenario de colaboración política se deben mantener los principios con los que nació la legislatura: mesa de diálogo y política con mano izquierda y progresista", ha subrayado el dirigente republicano.

En este contexto, se ha afanado en dejar claro que "ERC no tiene vocación de muleta de nadie" ni "de ser un partido de la gobernabilidad de España". "Nosotros tenemos la vocación de ser el partido de la independencia de Cataluña, el partido de la justicia social en Cataluña y el el partido de la República Catalana", ha abundado.

Por eso, ha explicado, facilitó la investidura de Sánchez, "para que se abriera una etapa de negociación por un conflicto político" y que por primera vez "un Gobierno español que se sentara a negociar con Cataluña y en el que el Gobierno de Cataluña planteara la autodeterminación y la amnistía".

EL PROBLEMA SERÁ DE PSOE Y PODEMOS, NO DE ERC

"Y eso debe continuar haciéndose", ha insistido el vicepresidente catalán, quien ha afirmado que ERC nunca va a renunciar a ese foro de diálogo político y que, en todo caso, si el acercamiento del PSOE y Unidas Podemos a Ciudadanos llegara a comprometer el futuro de la Mesa de diálogo sobre Cataluña, "el problema lo van a tener otros", no ERC, que siempre ha defendido lo mismo.

Por último, respecto a las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acerca que los planteamientos del PNV son "más inteligentes" que los de los independentistas catalanes, Aragonès ha rehusado confrontar con el dirigente 'popular' y se ha limitado a comentar que no suele seguir el "consejo" de los miembros del partido de Pablo Casado y que prefiere "tener otros asesores".