Aragonés justifica haberse ausentado de la Cumbre antes del himno por la presencia del Ejército español en Cataluña

Avisa de que el "conflicto político no ha terminado" pese a lo que diga el Gobierno y reduce a expresiones minoritarias los abucheos a Junqueras



BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha justificado su abandono de la Cumbre hispano francesa, antes de que se escuchasen los himnos de ambos países, por la presencia del Ejército español en Cataluña. Ha insistido en que el "conflicto político no ha terminado" a pesar de lo que diga el Gobierno y ha reclamado que la Generalitat participe de los acuerdos que se desprendan de la Cumbre.

Pere Aragonés ha saludado a Pedro Sánchez y a Enmanuel Macron a su llegada a la Cumbre, que se celebra en Barcelona en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), pero ha decidido ausentarse antes de que se escucharan los himnos español y francés, alegando la presencia del Ejército español. "No daremos carta de validez a la presencia del Ejército español en Cataluña reconociéndolo como un ejército propio", ha señalado.

No obstante, ha pedido este jueves que el Govern pueda participar en todos los encuentros que se desprendan de la Cumbre Hispano-Francesa para poder dar "una respuesta útil" a los catalanes. Así lo ha manifestado en una comparecencia en el Palau de la Generalitat tras haber abandonado poco antes la cumbre, al tiempo que advertía de que el conflicto político en Cataluña "no ha terminado".

"El conflicto político no ha terminado, pese a lo que pueda decir el Gobierno. Mientras Cataluña no pueda decidir su futuro y se acepte el resultado de una elección libre, democrática y pacífica, seguirá habiendo un conflicto. Se puede mirar hacia otro lado, pero esto no elimina el conflicto", ha sostenido.

Tras emplazar al Gobierno a proponer una alternativa, Aragonés ha insistido en que no renunciarán a avanzar en este objetivo a partir del diálogo para lograr "una respuesta democrática que sea lo más inclusiva posible y en que todas las posiciones se puedan defender, también la independencia", y que cuente con el reconocimiento de la comunidad internacional.

Al ser preguntado si con Sánchez se han emplazado a hablar en los próximos días, ha asegurado que el contacto entre los equipos de la Generalitat y del Gobierno no se ha interrumpido, y "lo importante son los contenidos y no tanto las formalidades", ha dicho sobre si ve posible que se celebre la mesa de diálogo.

"VÍNCULOS" CON FRANCIA: LA "CATALUÑA NORD" FORMA PARTE DEL ESTADO GALO

Más allá de haber saludado a Sánchez y Macron, el presidente catalán ha constatado los vínculos que les unen con Francia porque "la 'Catalunya Nord' forma parte del Estado francés y de nuestro espacio cultural y lingüístico nacional".

Por ello, ha trasladado a Macron la importancia de la cumbre para los intereses de Cataluña y ha puesto de manifiesto "la buena relación" que el Govern tiene con las autoridades francesas y la voluntad de contribuir a construir una Europa fuerte.

"El Govern defendemos la participación en plenitud en las instituciones europeas, con voz propia y como un Estado más, como hacen Francia, España y el resto de Estados, con los que queremos compartir nuestra soberanía en igualdad de condiciones", ha destacado.

Así, ve imprescindible que en la cumbre se aborden cuestiones como el uso del catalán en las instituciones europeas; el impulso de la Región Euromediterránea; el Corredor Mediterráneo; el proyecto del H2MED, y la apertura de todos los pasos transfronterizos que siguen cerrados, entre otras.

Para Aragonés, es relevante mantener buenos vínculos de relación y cooperación con las autoridades francesas, algo que asegura que tienen desde hace tiempo y que debe seguir existiendo: "No queríamos dejar ninguna brecha abierta para que nadie pueda cuestionarlo", ha manifestado al ser preguntado por la decisión de abandonar la cumbre tras haber saludado a Macron pero antes de que sonaran los himnos.

ABUCHEOS A JUNQUERAS: EXPRESIONES MINORITARIAS.

Ante los abucheos que ha recibido el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la concentración independentista contra la cumbre, Aragonés ha considerado que son "expresiones minoritarias" que, a su juicio, no representan al conjunto del independentismo.

Por ello, ha expresado su respeto por la concentración y por la decisión del independentismo "de salir a la calle, de forma mayoritaria y en actitud positiva y de autoafirmación".

"Defendemos el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía y el derecho a la manifestación, y el clamor de hoy era que el conflicto político no ha terminado y que Cataluña sigue con su voluntad de querer decidir su futuro", ha aseverado.