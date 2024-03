Aragonès, sobre la posible candidatura de Puigdemont a las elecciones: "Todo el mundo debe ser libre de presentarse"

Apuesta porque "todas las personas que quieran hacer campaña, la puedan hacer" ante la eventual vuelta de Puigdemont



El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha defendido este miércoles que "todo el mundo debe ser libre de presentarse" a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, ante la posible candidatura del expresidente catalán, Pere Aragonès, como cabeza de lista de Junts.

Así se ha pronunciado el también candidato de ERC a estas elecciones catalanas en un desayuno informativo de Europa Press en Madrid al ser preguntado por la comparecencia que tiene agendada este jueves Puigdemont en la que anunciará si se presenta o no a estos comicios autonómicos del próximo 12 de mayo.

"Cada partido que presente a quien quiera, es decir, todo el mundo debe ser libre de presentarse", ha sostenido Aragonès al respecto, que ha apostillado que los ciudadanos esperan que en estas elecciones se "hable de futuro y de qué propuesta tiene cada candidatura para el conjunto del país".

Sobre la posibilidad de que Puigdemont vuelva a España antes de las elecciones, Aragonès ha apostado porque "puedan hacer campaña las personas que quieran" para que se hable del futuro de Cataluña, aunque ha reivindicado que ERC "defendió en solitario la amnistía durante mucho tiempo en el Congreso de los Diputados".

En cuanto a la campaña, Aragonès ha apelado a los "indecisos de una forma muy clara", reivindicando el Presupuesto para este año 2024, "el más alto de la historia" y que finalmente no se aprobó, lo que detonó el adelanto electoral en Cataluña.

"Yo no me voy a presentar diciendo fantasías, me presento con el trabajo acreditado de lo que hemos conseguido en los últimos años y con una propuesta muy clara. Si alguien quiere mirar el programa electoral avanzado de ERC que mire los Presupuestos de la Generalitat", ha señalado.

En este contexto, se ha mostrado "convencido" de que se va a repetir un Gobierno repúblicano como el que existe en la actualidad, aspirando a conseguir más diputados de los que tiene ahora.

Y al ser preguntado por si elegiría como vicepresidente a Illa o a Puigdemont, Aragonés ha dicho que "elegiría a la mejor vicepresidenta, que es Laura Vilagrà".