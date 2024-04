Armengol pide a Israel que no responda "de forma desmesurada" a Irán y afea a Feijóo que busque "lío" con este tema

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, durante un desayuno informativo de Europa Press. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 15 Abr.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido este lunes a Israel que no responda "de forma desmesurada" al ataque con drones y misiles que ha sufrido por parte de Irán, ha hecho un llamamiento general a "parar la escalada" bélica en Oriente Medio y ha preferido no opinar sobre las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado al Gobierno de tardar en condenar la acción iraní, alegando que, a su juicio, sólo busca "el lío por el lío".

Así se ha pronunciado Armengol, en declaraciones en la Cámara Baja, tras mostrar su "preocupación" por la situación en la zona. "Todos estamos muy preocupados, deseando y empujando desde la diplomacia de todos los países, y desde luego desde el nuestro, porque esta escalada tiene que parar", ha dicho.

En este contexto, ha pedido "que Israel no responda de una forma desmesurada, ni muchísimo menos", sino que se trabaje para frenar "la escalada", analizando "las circunstancias" y buscando la paz, pues, ha avisado, "las guerras" y "las violencias sólo llevan a más violencia".

Preguntado por el hecho de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya acusado al Gobierno de ser "el último" en defender las democracias occidentales en relación al ataque de Irán a Israel, Armengol ha explicado que ella prefiere "no buscar líos".

"En fin, no me voy a meter en eso porque creo que a veces es buscar el lío por el lío y yo estoy en no buscar líos, sino en facilitar las cosas y en mantener la institucionalidad de las instituciones y del Congreso de los Diputados, que es lo que me toca a mí", ha zanjado.