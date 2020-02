Arrimadas afirma que los pactos entre PSOE y Ciudadanos en Castilla-La Mancha se mantendrán si se cumplen

Publicado 06/02/2020 17:10:24 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que los pactos de gobierno entre el PSOE y la formación naranja en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara no peligrarán si los socialistas cumplen lo firmado.

En declaraciones a Radio Castilla-La Mancha, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha defendido que para Cs es compatible mantener esos acuerdos e intentar formar coaliciones con el PP, socialistas "constitucionalistas" y miembros de la sociedad civil para las elecciones autonómicas en Galicia, País Vasco y Cataluña.

"Me parece que si los acuerdos funcionan y se cumplen, no tendremos ningún problema en mantenerlos", ha dicho cuando le han preguntado si los pactos en Castilla-La Mancha pueden durar toda la legislatura. Y "si no funcionan" y "el PSOE no cumple", entonces "se irán haciendo reuniones de seguimiento del pacto", ha añadido.

Tras los comicios municipales del pasado mayo, ambos partidos acordaron que el PSOE gobernaría en el Ayuntamiento de Guadalajara y que en los de Albacete y Ciudad Real asumiría la Alcaldía dos años cada uno. Arrimadas considera que esto "se puede defender perfectamente" mientras a la vez se impulsa por "circunstancias excepcionales" la coalición Mejor Unidos para las elecciones gallegas, vascas y catalanas.

Según ha señalado, Ciudadanos "sigue siendo un partido de centro, liberal y regenerador que sabe llegar a acuerdos", pero siempre "dentro de unas líneas básicas constitucionalistas, de igualdad de todos los españoles, de buena gestión, lucha contra la corrupción y apoyo a las familias y a los autónomos".

"Somos un partido útil, que piensa en cada momento lo que es mejor para la ciudadanía y que se deja de ideas partidistas y de solo pensar en su ombligo", ha destacado.

LLAMAMIENTO AL "PSOE CONSTITUCIONALISTA"

Por otro lado, la portavoz de la formación naranja en el Congreso se ha referido a la postura del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, respecto a las relaciones entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña.

El dirigente autonómico criticó recientemente la pretensión del PSOE y de Pedro Sánchez de reformar el Código Penal para modificar el delito de sedición, por el que fue condenado el líder de ERC y expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Arrimadas considera que el PSOE "es un partido político y no vale con decir una cosa en Castilla-La Mancha y otra cosa desde Moncloa".

"Si realmente Sánchez no está defendiendo la igualdad de los españoles y si está pactando con separatistas, a mí me gustaría que esas voces no solo fueran una crítica aislada un día, sino que fueran realmente una apuesta por que el PSOE vuelva al constitucionalismo", ha manifestado.

Por ello, ha pedido al "PSOE constitucionalista" que tenga en cuenta a sus votantes que "creen en la igualdad de todos los españoles" y haga "algo más contundente que una crítica aislada en un momento dado".