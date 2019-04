Arrimadas carga contra Sánchez porque no descarta indultar a los líderes del procés: "Huele a indulto"

Publicado 11/04/2019 11:19:41 CET

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Barcelona, Inés Arrimadas, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no dejar claro en la entrevista que ofreció ayer su postura sobre indultar a los líderes del Procés. "Si Sánchez no dice que no va a indultarles, veo que aquí huele a indulto", ha asegurado.

Así, Arrimadas ha asegurado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, que el PSOE "dependerá" de los independentistas para mantenerse en el Gobierno.

"Nosotros no vamos a indultar a los golpistas", ha manifestado la dirigente de Ciudadanos tras reiterar que Sánchez "sabe" que para gobernar "va a depender de los separatistas" y por ello ha evitado posicionarse sobre esta situación.

En una entrevista este martes, el líder del Ejecutivo no quiso pronunciarse sobre la propuesta que también realizó Miquel Iceta de que se indultara a los líderes independentistas. Afirmó que no se pronuncia ahora sobre esta cuestión porque es el presidente del Gobierno y debe respetar el trabajo de jueces y fiscales, la independencia del poder judicial y el principio de presunción de inocencia.

APUESTA POR LOS INDECISOS

Preguntada por su opinión respecto a los resultados del CIS, que otorgan a Ciudadanos la tercera plaza y entre 42 y 51 escaños, la dirigente 'naranja' ha destacado que "en todas las encuestas le dan una subida espectacular a Ciudadanos", pero ha reconocido que hay "muchísimos" indecisos y el futuro "está por decidir".

"Es importante que la gente vaya a votar y decida su voto. Cuando tengamos esa información estoy segura de que se podrá gobernar y que Rivera podrá ser el próximo presidente", ha zanjado.