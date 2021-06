Arrimadas celebra la investigación del Tribunal de Cuentas por el rescate a Plus Ultra: "Es un escándalo absoluto"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado este martes que el Tribunal de Cuentas haya admitido a trámite la denuncia de la formación 'naranja' e investigue el rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha señalado que se trata de un "escándalo absoluto" del que se debe saber "hasta el final los detalles" de la ayuda "a dedo" de 53 millones de euros "sin cumplir los requisitos".

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, la líder de Cs ha defendido que la denuncia estaba "muy bien fundamentada" ante un rescate que, a su juicio, "ha sido un escándalo en todos los sentidos". "Esto huele muy mal", ha asegurado Arrimadas, al tiempo que ha recordado que las ayudas eran "para empresas estratégicas" y la aerolínea "no lo era".

Con todo, la dirigente política ha apuntado que Plus Ultra estaba "en números rojos antes del Covid" y que "todos los indicios" apuntan a que "el accionariado tiene conexiones con el chavismo". En su opinión, al Gobierno de Pedro Sánchez no le puede salir "gratis repartir dinero" mientras los ciudadanos no han recibido "ni un euro de las ayudas directas" que el Ejecutivo prometió.

"La imagen de España no se puede mermar mas a nivel internacional. No puede ser una república bananera gobernada por Pedro Sánchez", ha sostenido Arrimadas, quien ha insistido en que al Ejecutivo "se les ve incómodos" por este asunto pues "hubo versiones contradictorias". "El Gobierno ha mentido o ha ocultado información (...) Es un escándalo porque no se cumplen los requisitos", ha advertido.

El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia de Ciudadanos e investigará el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para decidir si hubo un "presunto menoscabo de fondos públicos".

Así lo ha comunicado el órgano fiscalizador a la formación 'naranja', tras la denuncia presentada por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, su portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal y su eurodiputado Luis Garicano el pasado 7 de junio, según han informado desde esta formación.

Ciudadanos había reclamado al órgano fiscalizador investigar la responsabilidad de todas las autoridades por esta operación para dirimir si existan infracciones contables, depurar cuánto dinero se ha desviado y asegurar el retorno del dinero a las arcas públicas.

Con la admisión a trámite, el Tribunal de Cuentas inicia la investigación sobre el escándalo, con la apertura de la "correspondiente pieza de Acción Pública" y designará a un instructor en su Sección de Enjuiciamiento, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución