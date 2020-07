Arrimadas celebra que la Justicia “pare los pies” a los políticos separatistas rechazando el tercer grado para Forcadell

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha recordado este jueves que los políticos separatistas no son "impunes" y ha celebrado que la Justicia les haya "parado los pies" al rechazar la concesión del tercer grado penitenciario, el de semilibertad, a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.

"Los políticos separatistas se creen impunes. Querían la Justicia propia para poder cometer sus fechorías sin consecuencias y aumentar los privilegios de la casta del 'procés'", ha escrito Arrimadas en su cuenta de Twitter en alusión al Consejo de Justicia de Cataluña, uno de los elementos del Estatut que recortó el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010 y que la Generalitat reivindica.

La líder de la formación naranja ha indicado que "la democracia española es más fuerte de lo que piensan" y que hoy, con la decisión del Tribunal Supremo (TS), "vuelve a pararles los pies".

La Sala de lo Penal ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha rechazado la concesión del régimen de semilibertad a Forcadell, propuesto en febrero por la Junta de Tratamiento de la prisión de Mas d'Enric (Tarragona) y avalado recientemente por el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat.

El Supremo ve "falta de justificación" en esa decisión y argumenta que no existe ninguna conexión entre el programa de tratamiento aprobado --tareas de voluntariado y acompañamiento a familiar fuera de la cárcel-- y el proceso de reinserción de la penada en relación con el delito cometido.

ADVERTENCIA SOBRE UN "FRAUDE DE LEY"

Forcadell, que cumple una condena de once años y medio de prisión por sedición, en relación con el proceso independentista de 2017 en Cataluña, disfruta del tercer grado antes de haber cumplido siquiera una cuarta parte de la pena.

También se ha pronunciado al respecto la portavoz de Cs en el Parlament, Lorena Roldán, que ha destacado la advertencia del TS de que los hechos probados en la sentencia de 2019 "no pueden ser objeto de reinterpretación" y que los cauces de la legislación penitenciaria "no pueden ser utilizados en fraude de ley" para "mostrar un desacuerdo más o menos encubierto con la condena impuesta".

En un mensaje en Twitter, Roldán ha reclamado a la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, que no insista en "no cumplir la sentencia" y que "deje de dar privilegios y hacer maniobras para sacar a sus amigos de la cárcel". "Luego no digan que nadie les advirtió", ha añadido.