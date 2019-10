Arrimadas critica los abucheos de independentistas a Rufián pero dice que es fruto del discurso de la Generalitat

Publicado 21/10/2019 13:02:21 CET

Afirma que el nacionalismo ha inoculado un "veneno" en una parte de la sociedad catalana

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha criticado los abucheos que recibió este sábado en Barcelona el diputado de ERC Gabriel Rufián por parte de independentistas catalanes, pero también ha señalado que este tipo de actitudes son fruto del nacionalismo y del discurso de la Generalitat.

"Yo no voy a hacer como hacen ellos y decirles que son montapollos, que van allí a provocar y que los insultos y si les tiran objetos se lo han merecido, que es lo que ellos hacen con nosotros. A mí no me gusta que se abuchee a nadie", ha dicho en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

Así ha reaccionado al momento en el que Rufián fue rodeado en la calle por un grupo de manifestantes que le llamaron "botifler" (traidor) y le gritaron "fuera". La dirigente de la formación naranja ha advertido de que "a los violentos no los controla nadie", y menos aún cuando los partidos nacionalistas "llevan años y años" diciéndole a los catalanes que los españoles les roban y no les respetan.

Y ahora "te dicen que salgas a la calle porque no quieres aceptar una sentencia", dicen que "no cumplas las leyes que consideres injustas" y que "la Policía maltrata", y eso "te lo dicen desde el poder, desde la Generalitat de Cataluña", ha añadido.

A su juicio, todo esto al final tiene como consecuencia un "auge de la violencia y de la radicalidad" como el de estos últimos días, durante las protestas contra la condena del Tribunal Supremo a los líderes del proceso independentista. "Eso es lo que tenemos en Cataluña, un veneno esparcido por la sociedad que ha sido el propio nacionalismo", ha asegurado.

VIOLENCIA DE BAJA INTENSIDAD

En este sentido, Arrimadas ha indicado que el problema en Cataluña no son solo los "gravísimos altercados" de la última semana, sino "cómo ha cuajado el discurso del nacionalismo durante 30 años". Eso es, en su opinión, lo que ha llevado a "chavales de familias normales" a estar "absolutamente radicalizados", ha concluido.

La portavoz parlamentaria considera que las imágenes de los disturbios en Barcelona y otras ciudades son "tremendas", pero ha llamado la atención sobre la "violencia de baja intensidad" que, a su modo de ver, sufren de forma "constante" los catalanes no separatistas.

Se ha referido a las "familias rotas", a las personas que no pueden ir a la universidad o a trabajar en una jornada de paros porque los independentistas se lo impiden y a los catalanes "constitucionalistas" que ven cómo en la televisión pública están "todo el día burlándose" de ellos y "criticándoles". "Eso también es violencia", ha afirmado.

PP Y PSOE MIRABAN HACIA OTRO LADO

Por otro lado, Arrimadas ha arremetido contra el PP y el PSOE porque, cuando han gobernado España, han pactado con partidos nacionalistas y "han mirado para otro lado" ante el problema. Mientras Ciudadanos y Albert Rivera advertían de la "ruptura social" que se iba a producir en Cataluña, 'populares' y socialistas "se reían", ha añadido.

Lo que se necesita ahora, según ha dicho la diputada 'naranja' en otra entrevista en la cadena COPE, es un gobierno que "tenga muy claro que hay que hacer frente al nacionalismo, porque es un virus que rompe el país". Por eso, ha abogado por alcanzar "un acuerdo entre constitucionalistas" y tomar una serie de medidas que detengan "la maquinaria de hacer independentistas".

Para ello ve fundamental que Ciudadanos "esté fuerte" y que forme parte del Gobierno de España, porque es el que mejor sabe "cómo atajar esto de manera inteligente a medio y largo plazo y con consenso".

EL PSOE DEBE ROMPER LOS PACTOS CON NACIONALISTAS

Aunque ha reconocido que es difícil pronosticar el resultado de las próximas elecciones generales, a Arrimadas le gustaría que al jefe del Ejecutivo en funciones y candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, "le saliera mal la jugada", porque así "será más fácil que entienda que tiene que hacer un cambio de estrategia".

"Como le salga bien, va a seguir con sus pactos con el nacionalismo", ha augurado, antes de reclamar a Sánchez que hable con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para comunicarle la ruptura de los acuerdos con Junts per Catalunya y ERC.

Por otro lado, Arrimadas se ha mostrado convencida de que el 10 de noviembre puede surgir de las urnas una mayoría parlamentaria que permita un gobierno del PP y Cs. Eso sí, espera que Ciudadanos tenga un papel "clave" para que el PP no pueda volver "a las andadas" con los nacionalistas.