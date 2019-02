Arrimadas denuncia a Vox por torpedear al Gobierno andaluz y no favorecer el cambio

Publicado 25/02/2019 11:48:40 CET

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha señalado este lunes que le gustaría un Gobierno fuerte que no dependiese de formaciones que "estén pensando en torpedear", en referencia a un acuerdo con Vox, alegando que está poniendo trabas en la Junta de Andalucía.

A juicio de Arrimadas, una fuerza política que "quería cambio" en Andalucía se está dedicando a "torpedear" al nuevo Gobierno de la Junta, en referencia al partido de Santiago Abascal.

"Quiero que el nuevo Gobierno tenga la fuerza suficiente para no depender de formaciones que están pensando en torpedear lo nuevo antes que en garantizar el cambio", ha sentenciado la dirigente "naranja" en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Así, Arrimadas ha querido hacer un llamamiento a aquellos votantes que no quieren que "Sánchez y el separatismo" vuelvan al Gobierno y, también, decidan si quieren que el Ejecutivo esté liderado por "un tío que tenga que estar todo el día dando explicaciones por casos de corrupción", en referencia a Pablo Casado y el PP.

"Vamos a salir a ganar", ha sentenciado la líder de Ciudadanos en Cataluña, "estamos convencidos de que vamos a dar la campanada y de que vamos a liderar el nuevo gobierno y Rivera será el nuevo presidente", ha continuado para zanjar que el presidente de Ciudadanos es una persona "sensata", con un "gran equipo" que "sabe llegar a acuerdos".

REITERA QUE CIUDADANOS NO PACTARÁ CON EL PSOE TRAS EL 28A

Preguntada por los escépticos que no creen que Ciudadanos mantenga la intención de no pactar con Sánchez tras las elecciones de abril, ha contestado poniendo como ejemplo el escenario andaluz.

"Eso decían en Andalucía y no lo hicimos porque cumplimos nuestra palabra, porque sí había una realidad alternativa", ha replicado Arrimadas, por ello, ha asegurado que si Sánchez vuelve a la Moncloa será "de la mano de los separatistas".

DECLARA QUE PUIGDEMONT NO LE VA A DECIR A QUÉ RINCÓN DE EUROPA "PUEDE IR"

Cuestionada por la utilidad de su reciente viaje a Waterloo para increpar "a la cara" al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la líder de Ciudadanos en Cataluña ha recordado que va "periódicamente" a Bruselas a "llevar la voz de los constitucionalistas catalanes" y que, a ella, " no le va a decir a qué rincón de Europa puede ir".

"Este señor a mi no me va a dar lecciones, yo no dialogo con fugados de la justicia", ha asegurado, tras señalar que Puigdemont "dejó a sus compañeros tirados sin decirles nada" y que el día que declaró la república no salió a dar declaraciones porque "estaba Ciudadanos" para darle la réplica.