Arrimadas descarta que Cs vaya a ser socio de Sánchez: "No lo hemos sido" y "no lo vamos a ser con este Gobierno"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este viernes que su partido no va a ser socio del jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, porque tanto él como su Gobierno de coalición "están generando muchos problemas a España", frente a lo cual ha reivindicado la labor de oposición "útil" y "firme" de la formación naranja.

Durante una visita a la Feria Internacional del Turismo (Fitur), junto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, a Arrimadas le han preguntado, a raíz de sus declaraciones de este jueves en Trece TV, si va a proponer que Cs se niegue a pactar con el PSOE tras las próximas elecciones generales, como hizo Albert Rivera ante los comicios de abril de 2019.

"Lo que me preguntaron ayer es si nosotros vamos a ser socios de Sánchez y, desde luego, no, no lo hemos sido, no lo somos y no lo vamos a ser con este Gobierno, que ya saben cómo está afrontando los retos de país", ha respondido.

Arrimadas ha señalado que Ciudadanos forma parte de "buenos gobiernos" en Andalucía, Castilla y León y distintos municipios y también ha defendido su papel en el ámbito nacional en el Congreso de los Diputados. "Creo que Sánchez y su Gobierno están generando muchos problemas a España y vamos a seguir siendo esa oposición firme contra Sánchez y útil para los españoles", ha subrayado.

CIUDADANOS COMO "ALTERNATIVA AL SANCHISMO"

Durante la entrevista en Trece TV el jueves por la noche, explicó que, de cara a la convención política que Cs celebrará en julio, su intención es "reimpulsar el centro" y que el partido se presente como "una alternativa al sanchismo y al bloqueo que siempre provocan los partidos nacionalistas".

A la pregunta de si prevé algún tipo de acuerdo con el líder socialista en el tiempo que queda de legislatura, contestó que no van a ser sus "socios". "No lo hemos sido nunca y no lo vamos a ser, es muy difícil pactar como socios con Sánchez", manifestó, descartando "cualquier pacto de gobierno, de socios, estable", y recordando cómo, tras las elecciones de noviembre de 2019, intentó en vano un acuerdo a tres entre el PSOE, el PP y Cs para investir presidente a Sánchez excluyendo a Podemos y a los nacionalistas.

Arrimadas afirmó que el jefe del Ejecutivo convocará las próximas elecciones "cuando él piense que le va bien" y que, hasta entonces, lo que deben hacer las fuerzas "constitucionalistas" son dos cosas: prepararse "para gobernar cuando Sánchez, Podemos y sus socios no gobiernen" e intentar que, "mientras estén, hagan el menor daño posible".

SATISFECHA CON LOS ACUERDOS DE GOBIERNO CON EL PP

Sobre un posible acuerdo preelectoral entre Ciudadanos y el PP para sumar fuerzas en las urnas, abogó por que su partido siga siendo un "proyecto autónomo", con "identidad propia", definido como "liberal, moderno y reformista". "Pero para gobernar nos podemos poner de acuerdo, sin duda alguna con el PP", aseguró, añadiendo que tanto los gobiernos de coalición que comparten como la coalición con la que concurrieron a los últimos comicios en el País Vasco "han funcionado muy bien".

Arrimadas dijo en la entrevista que en Europa los partidos liberales, como se considera Cs, suelen pactar "a izquierda y a derecha, con socialdemócratas y con conservadores".

"El problema es que en España", en estos últimos años, "el PSOE se ha echado al monte", alcanzando acuerdos con Esquerra Republicana de Catalunya y con EH Bildu, adoptando "posiciones que escandalizan a muchos socialistas de bandera, como Felipe González o Alfonso Guerra" y haciendo "una degradación de los valores constitucionales", criticó.