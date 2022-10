Arrimadas dice que el nombramiento de Juan Marín en el CES Andalucía ha dolido a los militantes

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que el nombramiento del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES Andalucía) propuesto por el presidente andaluz Juanma Moreno, ha sorprendido y "dolido" a los militantes.

"Entiendo que ha sorprendido e incluso ha dolido a muchos militantes", ha dicho Arrimadas en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, enfatizando en que se trata de una decisión "exclusivamente personal" de Marín.

Al respecto, ha indicado en que Ciudadanos va a mirar hacia el futuro. "Tenemos que mirar hacia adelante y no distraer el rumbo del partido", ha apostillado. Dicho esto, ha elogiado a Marín por su gestión en la Junta y lo ha calificado como un "magnífico vicepresidente".

Entre otras cuestiones, preguntada por si se presentará de nuevo para liderar la formación naranja, Arrimadas no ha aclarado la cuestión aunque sí ha insistido en que está "súper convencida" del proyecto liberal y se están cumpliendo todos los plazos.

"Estamos en el proceso de ideas. Yo ahora no quiero enturbiar diciendo si me presento o no. El proceso va a ir muy bien y vamos a salir unidos con un proyecto nuevo y con nuevas ideas", ha afirmado.

En referencia a si la refundación del partido podrá incluir un cambio de nombre, la líder de Cs ha enfatizado en que esta cuestión la decidirán los afiliados aunque le ha quitado hierro al asunto y ha reiterado que es "lo menos importante".