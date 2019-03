Arrimadas pide al Gobierno que ordene a las delegaciones actuar contra los lazos amarillos en edificios públicos

Publicado 18/03/2019 13:21:57 CET

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Ciudadanos en Cataluña y candidata en las elecciones generales, Inés Arrimadas, ha asegurado este lunes que el Gobierno debería actuar contra los lazos amarillos y tendría, tanto, acudir a la Junta Electoral Central (JEC), como ordenar a sus delegaciones y subdelegaciones en Cataluña que ordenen retirar estos símbolos de edificios públicos.

Así lo ha reclamado en unas declaraciones en LaSexta, y recogidas por Europa Press, en las que ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez lo que considera una inacción en este asunto. "Debería ser el primero en acudir a defender los derechos de los catalanes, en ir a la Junta Electoral Central (JEC) y pedir que se retiren", ha señalado.

"No han hecho nada. Tienen delegaciones de Gobierno y puede emitir instrucciones para que los ayuntamientos sean neutrales, las delegaciones y subdelegaciones no han hecho nada", ha afirmado, criticando que el Ejecutivo socialista haya "mirado a otro lado" y no recurra a la Fiscalía, ni a la JEC.

Según la dirigente de Ciudadanos, si lo hiciera otro partido que no fuera independentista "ardería Troya", pero hay que "callar y decir que no pasa nada" para no "molestar" al president de la Generalitat, Quim Torra.

"No se permitiría en ningún país y se les permite porque el Gobierno está arrodillado ante el separatismo porque les necesita para gobernar", ha subrayado. Con todo, asegura que "la primera medida" sería cortar de raíz la vinculación entre el PSOE y los nacionalistas para gobernar.

"¿De verdad nos pensamos que España, la tercera o cuarta potencia de Europa, no tiene mecanismos para hacer que en las calles y edificios públicos haya neutralidad institucional?", ha dicho.