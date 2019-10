Artur Mas asegura que "no haría otro referéndum si no pudiera implementarse"

Actualizado 20/10/2019 1:53:58 CET

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que "no haría otro referéndum si no pudiera implementarse" y hasta que no se supieran las consecuencias de hacerlo, no legales sino de implementación.

En una entrevista este sábado en 'El Periódico' recogida por Europa Press, ha destacado que este referéndum debería ser "idealmente" pactado con el Estado y homologable internacionalmente.

Mas ha defendido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene derecho a hacer una propuesta de un nuevo referéndum y cree que lo hace porque "quiere mirarse en el espejo y sentirse tranquilo de acuerdo con sus principios, valores y trayectoria".