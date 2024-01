Artur Mas llama al independentismo a "plantarse" ante Sánchez para reclamar un pacto fiscal

Comparte el rechazo de Junts a los decretos del Gobierno: "No se hunde nada"



BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha llamado este martes al independentismo a "plantarse" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar un pacto fiscal.

En una entrevista en La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha asegurado que no cree que de la negociación entre los independentistas y el Gobierno salga un referéndum, y ante ello ha pedido poner el pacto fiscal sobre la mesa.

"Me temo mucho que (el referéndum) no saldrá de esta negociación. Y si esto no sale, que lo sabremos durante los próximos meses, debe haber otro gran tema de país, y el concierto económico lo es y el pacto fiscal lo es, que esté allí", ha sostenido.

Así, ha recordado que él reclamó "un pacto fiscal en la línea del concierto económico" en 2012 al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que éste lo rechazó, lo que considera que llevó a la aceleración del proceso independentista.

Según Mas, los partidos independentistas "deben plantarse y deben hacer entender al PSOE que la reclamación catalana es tener un sistema de financiación propio" que permita que el Parlament tenga los mismos poderes legislativos que el Parlamento vasco, y que la Agencia Tributaria dependa del Govern, exactamente igual que las agencias tributarias vascas dependen de las diputaciones forales, ha precisado.

También ha explicado que este modelo permitiría que todos los impuestos se recaudaran y se gestionaran desde Cataluña, aunque "no se puede hacer un cálculo que desestabilice toda España".

DECRETOS

El expresidente de la Generalitat ha manifestado también que comparte el rechazo de Junts a los tres decretos del Gobierno que se votarán el miércoles en el Congreso, destacando que "no se hunde nada" si no salen adelante ahora.

"Hay que hacer entender al Gobierno de Pedro Sánchez que esta legislatura no será una balsa en aceite", ha destacado.

Según Mas, Junts lo que quiere es que el Gobierno retire estos decreto y negociarlos conjuntamente de forma individualizada, por lo que "no les está diciendo que no se aprueben".

También cree que el grupo parlamentario no condiciona la aprobación de estos paquetes de medidas a que se sancionen las empresas que dejaron Cataluña, algo que le sorprende que se plantee.

"No se puede sancionar a alguien por tomar una decisión libre de quedarse o irse", ha zanjado.