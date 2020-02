Asens carga contra Torra por poner "obstáculos" a la mesa de diálogo y le afea su "obsesión por pasar a la historia"

Publicado 19/02/2020 13:32:31 CET

El dirigente catalán avisa a ERC y JxCat: los PGE y las cuentas catalanas "están interrelacionadas"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, ha cargado este miércoles contra el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, por poner "obstáculos" a la mesa de diálogo después de que haya criticado la fecha elegida por Moncloa.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Asens ha acusado a Torra de estar obsesionado con "pasar a la historia como un presidente irredento" que pretende imponerse al "sentido común" y a la "voluntad de la mayoría de los catalanes".

"Creo que el president está haciendo un uso electoralista de esta oportunidad histórica", ha sostenido Asens, que ha calificado de "grave irresponsabilidad" la actitud del dirigente catalán después de que éste haya pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decidir "conjuntamente" la fecha de la reunión.

"No nos podemos permitir el lujo de fracasar. Es un tema tan importante el que está en juego y una oportunidad que si no aprovechamos se puede perder. Podemos no tener esta oportunidad en años", ha aseverado el presidente del grupo parlamentario.

EL MEDIADOR "NO SE PUEDE CONVERTIR EN FETICHE"

En este contexto, Asens ha señalado que la figura del mediador "tenía sentido cuando el diálogo estaba roto" y no ahora. "No se puede convertir en fetiche. El mediador no debe ser quien establece la mejor fecha en cuestión de las agendas", ha opinado.

Así, el dirigente se ha mostrado "de acuerdo" con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y ha asegurado que "el diálogo va a ir para adelante a pesar" de "las minas" que va dejando un JxCat "que está en precampaña".

Con todo, Asens ha celebrado que ERC y JxCat ya no se peleen "por ver quien lidera el unilateralismo, sino por ver quién lidera la mesa de diálogo". "Esto es positivo", ha destacado, para después instar a que la mesa "empiece lo más pronto" posible.

Por último, el político catalán ha dejado claro que los Presupuestos Generales del Estado y las cuentas catalanas "están interrelacionados" y ha advertido a las fuerzas soberanistas sobre la necesidad de su aprobación.

"Tienen que tener claro que los presupuestos se van a quedar a medio camino si quedan asfixiados por las cuentas de (Cristóbal) Montoro", ha indicado Asens, que ha aseverado que el camino para sacar adelante las cuentas públicas transcurrirá entre el "fuego cruzado" de JxCat y las "fuerzas de derecha".