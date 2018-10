Atentado.-Gallardón dice que PNV debe "reflexionar sobre confundir un discurso político con una organización terrorista"

Actualizado 22/09/2008 21:20:44 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, consideró hoy que el PNV no hace una valoración "inteligente y profunda" de cual es la situación que en estos momentos está "destrozando el corazón de todos los españoles y de todos los vascos". "Está destrozando las posibilidades de futuro del País Vasco. Tienen que hacer una reflexión profunda sobre lo que significa confundir un discurso político con un discurso que no es discurso, sino que es una organización terrorista y criminal", afirmó.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, agregó que ETA "no es solamente el pistolero que mata, es también lo que está detrás: quien le ampara, quien le protege y quien se presenta ante la opinión pública como si fuera una opción política, cuando jamás en un Estado de Derecho una opción política democrática puede ser una organización terrorista, ni quien ampara al terrorismo".

Acerca del reciente congreso del PP de Madrid, indicó que Esperanza Aguirre ha hecho un "buen trabajo" durante estos cuatro años, con unos "buenos resultados electorales", por lo que ella es "el mejor instrumento para alcanzar el objetivo de que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno".

Sobre un hipotético adelanto de las elecciones generales, manifestó que un Gobierno "no puede vivir contra un presupuesto no aprobado". Acerca del posible apoyo de UPN a Zapatero, resaltó que UPN "no es sólo un partido hermano, sino la conformación del proyecto popular en toda España, plasmada con las profundas realidades propias que tiene la Comunidad Foral de Navarra".