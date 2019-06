Atutxa advierte a Sánchez que, "previo" a cualquier acuerdo que alcance, tiene que "cumplir la palabra dada" al PNV

Publicado 28/06/2019 15:15:20 CET

Dice que una "geometría variable" supondría abrir "una puerta demasiado grande a un acuerdo frecuente del PSOE y Ciudadanos en la legislatura"

BILBAO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha advertido al secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, de que, "previo" a cualquier acuerdo que alcance para su investidura o para la legislatura, tiene que tener en cuenta que debe "cumplir la palabra dada" al PNV.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Atutxa ha dicho que, antes de que su partido pueda facilitar la investidura de Sánchez, éste tiene que explicarles, primero, "qué quiere hacer". "Estos días vemos que hay pequeños encuentros. Nosotros hemos tenido uno público entre Ábalos y el diputado Aitor Esteban y, a partir de ahí, no sabemos mucho más", ha añadido.

La dirigente jeltzale ha admitido que, si el líder del PSOE va a una investidura y no sale elegido presidente, la única opción que quedaría sería la de repetición de elecciones porque "las tres derechas juntas no van a suscitar mayor encuentro en torno a ellos ni a sus proyectos". "Pero es verdad que Pedro Sánchez necesita luego a alguien para seguir gobernando y quizá no tanto para ser investido", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado el hecho de que los dirigentes independentistas de Cataluña presos hayan pedido a las formaciones nacionalistas catalanas que faciliten la investidura de Sánchez, "es cualitativamente un paso muy determinante en este sentido". "Pero podría darse la paradoja de que, en primera o segunda votación, se posibilitara su investidura, sin que éste tuviera un acuerdo mínimo con Ciudadanos o con Podemos", ha indicado.

GEOMETRÍA VARIABLE

No obstante, ha recordado que, al día siguiente, el presidente del Gobierno tendría que negociar todos los asuntos, y ha señalado que recurrir a "la geometría variable" supondría abrir "una puerta demasiado grande a un acuerdo frecuente del PSOE y Ciudadanos a lo largo de la legislatura".

Itxaso Atuxa ha manifestado que, "teniendo en cuenta cuál es la actitud" de la formación naranja en temas relacionados a Euskadi que el PNV defiende en las Cortes Generales, "sería preocupante cuanto menos".

Además, ha recordado que, si a un PP "duro", como el de ahora, se le suma "un Cs que querría cargarse el Concierto Económico, que sigue confundiendo diputaciones forales con provinciales, y un Vox, que es la extrema derecha más corrosiva", pocas "esperanzas" le queda a un pueblo como el vasco, "con unas necesidades muy concretas".

ACUERDOS DE SÁNCHEZ CON PNV

También ha dicho que, si Pedro Sánchez llega también a acuerdos con Ciudadanos, se vería "lo que pasa". "En cualquier caso, Pedro Sánchez tiene acuerdos firmados con el PNV, que no son tanto para el PNV, sino para Euskadi", ha destacado. Por ello, ha advertido al secretario general del PSOE de que "tiene un previo a todo, que es cumplir la palabra dada" a la formación jeltzale.

También ha lamentado que algunos intenten "mancillar el nombre del PNV" por ser un partido nacionalista y lo utilizan para intentar "alejarles de posturas de responsabilidad, incluso en el ámbito estatal". "El PNV, durante el tiempo que ha representado la voz de Euskadi en Madrid, ha dado muchas señales de que también se corresponsabiliza en esa estabilidad", ha añadido.