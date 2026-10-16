La Audiencia de Madrid insta a investigar una querella de Vox por presuntas irregularidades de Leire Díez en Correos

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha emplazado a un juzgado de la capital a investigar una querella que interpuso Vox por presuntas irregularidades de la exmilitante socialista Leire Díez cuando trabajaba como directora de relaciones institucionales de Correos.

En un auto recogido por Europa Press, la Audiencia Provincial da la razón a la formación liderada por Santiago Abascal y revoca "la decisión de inadmisión de la querella" que había acordado una jueza de Madrid y le insta a practicar "las diligencias de investigación que se solicitan en el escrito de apelación".

Los magistrados entienden que "el fundamento de desestimación de la querella no resulta predicable en el presente caso, en la medida de que la misma propone la investigación sobre hechos y delitos concretos y no una investigación general en búsqueda de actuaciones eventualmente irregulares, y además se proporcionan elementos objetivos directamente constatables y obrantes en registros públicos", explica.

Y señalan que entre las diligencias que pide Vox se encuentra una resolución administrativa que "instó la anulación de un contrato de seguridad de aproximadamente 10 millones de euros adjudicado a Trablisa apreciando un conflicto de interés derivado de que el jefe de Área de Seguridad de Correos" o los expedientes de contratación de múltiples empresas, entre las cuales se encuentra una empresa vinculada a Juan Carlos Barrabés, que llegó a estar imputado en el 'caso Begoña Gómez'.

También solicitó la declaración del conseguidor Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo --que le condenó a 4 años de prisión por el 'caso mascarillas', aunque no entró en la cárcel por su colaboración con la justicia-- "en la que afirmó haber recibido 8 millones de euros de Correos sin contrato formal".

Así, la Audiencia Provincial excluye la hipótesis de que se trataba de una investigación prospectiva y señala que "el único medio posible para comprobar la realidad de los indicios adecuados es precisamente la investigación sobre los mismos".

Leire Díez ya está siendo investigada en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos para el cobro de comisiones, así como por la supuesta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante.