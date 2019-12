La Audiencia de Madrid juzgará a partir del 9 de junio al ex DAO Eugenio Pino por el pendrive 'fantasma' de Pujol

Publicado 02/12/2019 12:17:18 CET

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará a partir del próximo 9 de junio de 2020 el juicio contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y su entonces subordinado Bonifacio Díez Sevillano por la obtención y custodia de un pendrive 'fantasma' con datos de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto celebrar cuatro sesiones --del 9 al 12 de junio-- en horario de mañana para juzgar los hechos por los que la acusación popular Podemos pide 10 años y medio de prisión para Pino, comisario jubilado.

Sin embargo, la Fiscalía no ve ningún indicio de delito cometido por el ex DAO porque "no se conoce a ciencia cierta el origen de dicho USB, ni de dónde se obtuvo, y menos cualquier participación en ello de los investigados", según explicó en su escrito del pasado 22 de febrero en el que solicitó el sobreseimiento provisional del caso.

