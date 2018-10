La Audiencia Nacional archivó de forma definitiva el procedimiento sobre el empresario Pérez Maura el pasado 3 de julio

Publicado 18/09/2018 19:54:32 CET

El rechazo a entregarle Guatemala adquirió firmeza al no interponerse recurso alguno contra esta decisión

La Audiencia Nacional archivó de forma definitiva el procedimiento de extradición del empresario Ángel Pérez-Maura el pasado 3 de julio, un mes y unos días después de que se rechazara su entrega a Guatemala por un delito de cohecho, uno de los que le imputaba la justicia de aquel país en un caso en el que habría tenido intereses el excomisario ahora en prisión José Manuel Villarejo

Fuentes del entorno del empresario han informado a Europa Press que la resolución de archivo definitivo se acordó por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional tras haber adquirido firmeza el auto por el que en el mes de mayo de este año se denegó su extradición, al no haberse interpuesto contra el mismo recurso de ninguna clase.

"De modo que, desde el pasado mes de julio, el procedimiento de extradición iniciado en 2016 contra el señor Pérez -Maura a instancia de las autoridades judiciales de Guatemala, tras los trámites procesales habituales en este tipo de procedimientos, está definitivamente archivado", han señalado las mismas fuentes a Europa Press.

El auto de denegación de la entrega, del que fue ponente la magistrada Ángela Murillo, razonaba que si bien no hay "indeterminación" en las imputaciones remitidas por el Ministerio Público de Guatemala y "los hechos aparecen descritos con suficiente detalle y precisión" como para analizar si son constitutivos de delito en España, prima su condición de ciudadano español para denegar la extradición.

En este sentido, la Fiscalía española, que se opuso a la entrega, argumentó que existe un tratado bilateral de extradición entre Guatemala y España pero no obliga en ningún caso a los Estados a entregar a sus propios nacionales y además, en el caso guatemalteco no ofrecería reciprocidad porque allí está expresamente prohibido hacerlo. En España no hay tal prohibición, pero por regla general no se extradita los españoles.

En cuanto a los delitos que se le imputan, la Sala señalaba en mayo que "aún aceptando" que pudieran constituir en España "delitos de asociación ilícita, cohecho y fraude en la contratación", lo cierto es que el mencionado tratado de extradición se sustenta en una lista de 24 delitos donde no figuran ni la asociación ilícita ni el fraude, así que sólo podría efectuarse la entrega por cohecho.

CASO ARCHIVADO

En este sentido, la magistrada apunta "la facilidad de proceder a su enjuiciamiento en nuestro país por el delito de cohecho a instancias de las autoridades de Guatemala", que es lo que solicitaba de forma subsidiaria el Ministerio Fiscal de aquel país en la petición de extradición, como otro argumento para rechazar que sea extraditado. No hay constancia de que la justicia guatemalteca haya impulsado este procedimiento dentro de España y el asunto, en todo caso, ha quedado definitivamente arvhivado.

Pérez-Maura estaba reclamado por Guatemala en el marco de un caso de corrupción en la adjudicación de una obra portuaria que ha llevado a la cárcel a su expresidente, Otto Pérez Molina. La Audiencia Nacional, en el marco del conocido como caso 'Tándem', investiga las relaciones de Villarejo entre otros, con este empresario que según diversas informaciones, habría pagado al ex policía para que intentase frustrar la extradición recurriendo a sus contactos.

En concreto, habría acudido al exjuez Baltasar Garzón y a la anterior fiscal y ahora ministra de Justicia Dolores Delgado, extremo que ambos han desmentido categóricamente.