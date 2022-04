La Audiencia Nacional da por finalizada la investigación sobre 'Kitchen' con Fernández Díaz como presunto 'cerebro'

La Sala de lo Penal rechaza todos los recursos y mantiene fuera de la causa a Cospedal y su marido

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la decisión del juez Manuel García Castellón de dar por finalizada la investigación sobre la 'Operación Kitchen', al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas con el objetivo de determinar si la orden de espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas partió del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz o llegó desde más arriba.

Los magistrados han confirmado el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, con el que puso fin a la investigación sobre 'Kitchen' concluyendo que el supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno, que se habría puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes, existió y tuvo éxito.

Procesó por ello a un total de once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de 'Kitchen'. Entre los encausados se encuentran asimismo el que fuera su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario José Manuel Villarejo y el otrora chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.

La mayoría de las partes recurrieron contra lo que consideraron un "cierre en falso" del caso. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusó al juez de dibujar una "línea roja" en la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y, en este sentido, apuntó a "una posible responsabilidad" del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a la que pidió volver a imputar.