La Audiencia Nacional da su primer permiso a la mujer de Bárcenas

El ex tesorero del PP está a la espera de que se apruebe su semilibertad tras proponer la prisión que se le aplique el art. 100.2

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha concedido su primer permiso a Rosalía Iglesias, mujer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que saldrá de prisión por primera vez desde que ingresó en la cárcel en noviembre de 2020 para cumplir la sentencia del 'caso Gürtel', según fuentes consultadas por Europa Press.

De esta forma, la mujer de Bárcenas saldrá de la prisión de Alcalá-Meco para disfrutar de dos permisos de cinco días cada uno al cumplir los dos años en prisión. Los permisos han contado con el aval de Fiscalía, según las mismas fuentes.

Rosalía Iglesias ingresó en la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco el 8 de noviembre de 2020 tras recoger días antes en la Audiencia Nacional la orden de entrada en prisión para cumplir la condena de 12 años y 11 meses por la primera época de la trama Gürtel. La Sala le había concedido diez días para ingresar en un centro penitenciario.

BÁRCENAS, PENDIENTE DEL 100.2

El ex tesorero del PP, por su parte, está a la espera del escrito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la propuesta de semilibertad aprobada el pasado miércoles por la junta de tratamiento de la prisión de Soto del Real.

La propuesta de la cárcel, que tiene que avalar en última instancia el juez de vigilancia penitenciaria, contempla que Luis Bárcenas siga clasificado en segundo grado aunque aplicándole el llamado principio de flexibilidad del artículo 100.2.

Tanto el permiso de Rosalía Iglesias como el 100.2 para Luis Bárcenas han sido propuestos de acuerdo a los tiempo fijados en el reglamento penitenciario.

PENAS MÁXIMAS A CUMPLIR

El ex tesorero del PP acumula un total de 31 años de cárcel después de que la Audiencia Nacional le condenara en octubre de 2021 a otros dos años de prisión por haber recurrido a la 'caja b' para pagar parte de las obras de reforma de la sede de los 'populares', situada en el número 13 de la calle Génova.

La Audiencia Nacional ya le había condenado a 33 años y 4 meses de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales por la primera etapa de 'Gürtel', aunque el Tribunal Supremo rebajó la pena hasta los 29 años y 1 mes.

A pesar de los años de cárcel acumulados, en estos momentos no cumpliría más de 12 años. Esto es así porque el cómputo de la pena efectiva se hace con el triple de la mayor de las condenas, que en su caso el de blanqueo de capitales, castigado con cuatro años de prisión. También se estableció la pena máxima a cumplir de Rosalía Iglesias en siete años y medio.

PENDIENTE DE LAS COMISIONES FINALISTAS

Sin embargo, Bárcenas aún tiene pendiente la causa donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, ha investigado si los empresarios que nutrían la 'caja b' lo hacían para recibir contratos públicos específicos.

La investigación sobre las conocidas como comisiones finalistas llegó a su fin en julio de 2021, pero desde entonces el juez está pendiente de un último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para decidir el futuro de la causa.

El otro frente judicial de Bárcenas es la 'Operación Kitchen' pero en este caso como víctima. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, ha procesado a once personas, con el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz como presunto 'cerebro', por el espionaje parapolicial que habrían dirigido contra el ex tesorero y su familia para robarles la información sensible sobre el PP y sus dirigentes que pudieran guardar.