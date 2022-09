La Audiencia Nacional mantiene en prisión a la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal tras ser entregada por Francia

Respalda la petición de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la AVT

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado este lunes prorrogar la prisión provisional de la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal, que fue entregada por Francia el pasado viernes para que cumpla en España la condena a 24 años y medio de cárcel por su participación en el doble atentado que perpetró la banda terrorista el 2 de noviembre de 1996 en Gijón contra el Palacio de Justicia y una farmacia que pertenecía al marido de una exsecretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal explican que Sorzabal fue puesta a disposición de la AN el pasado 14 de febrero por esta causa, decretándose su ingreso en la cárcel, donde estuvo hasta que el 8 de marzo fue trasladada de nuevo a las autoridades francesas.

Precisamente este lunes la Fiscalía ha solicitado a la Sala de lo Penal de la AN que acuerde la prisión provisional de Sorzabal en una vista que se ha celebrado esta mañana para fijar las medidas cautelares con el fin de regularizar su situación personal después de que fuera entregada por Francia en las últimas horas.

La antigua dirigente etarra fue trasladada desde la prisión francesa de Reau a la cárcel madrileña de Estremera, conforme anunció la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat. Encarcelada desde el año 2015, Sorzabal ha sido entregada a España una vez cumplida la condena que se le había impuesto en Francia.

GRAVEDAD DE LOS DELITOS

En su resolución, los magistrados señalan que la defensa de la condenada ha recurrido la sentencia, dictada en febrero de este año. Así pues, se convocó una vista, que se ha realizado hoy y en la que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han pedido mantener esta medida cautelar. Sorzabal, por contra, ha reclamado sin éxito salir en libertad provisional.

Los magistrados han decidido prolongar el plazo máximo de prisión preventiva de la exdirigente de ETA hasta el límite de la mitad de la condena que se le impuso ante "la gravedad de los delitos por los que ha sido condenada y las penas impuestas". Además, apuntan en el auto que en este caso se dan los requisitos necesarios de legitimidad, proporcionalidad y necesidad para acordar esta medida.

Por lo tanto, el plazo de prisión provisional "vencerá" dentro de 12 años, el 10 de octubre de 2034, tal y como recoge el auto.

En febrero, la AN impuso a Sorzabal una condena de 17 años de cárcel por un delito de estragos terroristas en grado de consumación por el atentado dirigido contra el edificio perteneciente a Justicia, que todavía no estaba en funcionamiento. Y por lo mismo le sumó otros siete años y medio por atentar contra la farmacia pero en grado de tentativa, puesto que esa explosión no causó daños.

Respecto al Palacio de Justicia, la banda terrorista colocó la bomba en la puerta principal del edificio de los Juzgados, que no estaba en uso, pero que iba a ser inaugurado en fechas próximas. Además de los daños ocasionados, el estallido ocasionó desperfectos en inmuebles de la zona y en vehículos estacionados cerca.