La Audiencia Nacional deja en manos de Pedraz la querella de Podemos contra la cúpula de Interior con el PP

El partido morado quería evitar que García Castellón se hiciera cargo de esta causa



MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha resuelto que debe ser el juez Santiago Pedraz quien decida el futuro de la querella presentada por Podemos contra la antigua cúpula de Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, estimando así los recursos presentados por la Fiscalía y por el partido morado, que pretendía evitar que el caso cayera en manos del juez Manuel García Castellón.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados explican que Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, acordó incoar diligencias tras llegarle la querella por el turno de reparto, pero posteriormente corrigió su decisión inicial, devolviendo la querella al turno de reparto para que "por antecedentes" se la enviara a García Castellón, por ser el juez instructor de la 'Operación Kitchen' y de 'Dina'.

Podemos intentó impugnar la remisión de la querella al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, pero Pedraz rechazó su recurso de reforma, por lo que el partido morado acudió en apelación a la Sala de lo Penal, mismo movimiento que hizo la Fiscalía.

La Sala de lo Penal acoge el criterio del Ministerio Público, según el cual, una vez que Pedraz incoó diligencias previas ya no podía desprenderse del caso sin antes recabar información de esos "antecedentes" para después decidir si se inhibía a favor de García Castellón.

Los magistrados entienden que "ya no es una cuestión de reparto, sino de fondo del asunto", porque "es necesario conocer con exactitud el objeto" de las pesquisas que lleva a cabo García Castellón en esos "antecedentes" para que Pedraz valore su propia competencia. Así, le encarga resolver sobre la admisión de la querella.

EL CONTENIDO DE LA QUERELLA

Cabe recordar que la querella se dirige también contra el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director de la Policía Ignacio Cosidó, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo Eugenio Pino, el inspector José Ángel Fuentes Gago o Enrique García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), entre otros.

La coportavoz del partido, Isa Serra, explicó que la querella acusa al grueso de la ex cúpula de Interior de tratar de "generar" y "fabricar" informaciones falsas contra Podemos, en su afán de "atacar" a un adversario político y en un contexto donde, según relató, se trataba de impedir que formaran gobierno con el PSOE.

Además, denunció que su partido sufrió una "operación de las cloacas del Estado profundo" por parte de la "policía patriótica", con la intención manifiesta de dañar a Podemos.

En consecuencia, interpusieron la querella para que "esto no quede impune" y los responsables rindan "cuentas ante la justicia", con un escrito que les atribuye posibles delitos de prevaricación administrativa o falsedad documental.