La Audiencia Nacional pide al juez que haga los trámites necesarios para asegurar el juicio de una etarra huida

Publicado 27/01/2020 18:10:44 CET

Natividad Jáuregui está procesada por tres atentados perpetrados en 1981 en Bilbao, pero no ha podido ser juzgada por ninguno

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha devuelto la causa contra la etarra huida en Bélgica Natividad Jáuregui al Juzgado Central de Instrucción número 4 para que éste realice todos los trámites necesarios para asegurar que la investigada pueda comparecer ante un tribunal para ser juzgada.

Así lo ha acordado la Sala después de tener conocimiento de que la justicia belga todavía no ha autorizado la extradición de Jáuregui, por lo que de momento no puede ser juzgada en España por el asesinato del policía nacional Francisco Francés, ocurrido en Bilbao en 1981, ya que en el ordenamiento jurídico español no permite juzgar en ausencia.

Según el auto de la Sala, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor de la causa, José Luis Calama, no ha adoptado "medida cautelar de aseguramiento alguna" para que Jáuregui, que lleva más de 30 años residiendo en Bélgica, esté a disposición de la justicia española y "tampoco" se la ha declarado "rebelde" en este procedimiento.

Por ello, la Sección Tercera establece que la conclusión y remisión del sumario fueron "incorrectamente acordadas" por el magistrado, pues la etarra "no se halla a disposición del tribunal ni ha sido declarada en rebeldía, por lo que deviene imposible la celebración del acto del juicio", también en lo que respecta al otro procesado, Enrique Letona, quien sí se encuentra en libertad provisional en nuestro país.

De este modo, el tribunal acuerda devolver la causa al juzgado de instrucción "a fin de que por el mismo se proceda a la subsanación correspondiente, disponiendo y acordando al respecto lo que en Derecho proceda".

Además del crimen del policía nacional Francisco Francés, por el que la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) piden más de 60 años de prisión, Jáuregui está procesada en la Audiencia Nacional por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche cuando salía de misa y el ametrallamiento de dos vehículos policiales en el que hubo varios heridos graves. Ambos atentados ocurrieron también en Bilbao en 1981 y sobre estas causas sí se han cursado órdenes de extradición.

La justicia belga nunca ha atendido a las reclamaciones desde España por sus delitos de sangre pendientes, y eso pese a que la Comisión Europea nunca ha puesto el sistema judicial español bajo sospecha de falta de garantías.