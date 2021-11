El auto de la juez desvela el plan urdido por el grupo de marroquíes para obligar al avión a aterrizar en Palma

En Facebook decían que les llevarían a una terminal con agente privado de seguridad que no podría hacer nada: "Que se apunten los interesados"

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El auto dictado por la juez de Palma de Mallorca desvela el plan urdido por el grupo de marroquíes que se 'colaron' en Mallorca obligando a aterrizar a un avión alegando la presunta enfermedad de uno de los viajeros. En el citado documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se revela que los jóvenes marroquíes comentaban en Facebook que les llevarían a un terminal en el que solo habría un agente de seguridad privada que no podría impedir que huyeran. "Que se apunten los interesados", precisaba uno de los mensajes.

"Después del aterrizaje forzoso os llevarán a una terminal que no es de las llegadas, es donde está la puerta desde donde tiene que escapar el 'enfermo'. Luego el resto atacan juntos esa salida. El agente de seguridad privada no va a poder impedirlo, no hay policía en el sitio", prosigue el mensaje investigado, que terminaba diciendo: "Que se apunten los interesados".

Este es uno de los mensajes que se han incluido en el auto, fruto de la investigación policial, y que estaba en el grupo 'Brooklyn' de Facebook con el que organizaron el incidente.

De las 22 personas que se ha constatado que huyeron del avión, 12 fueron detenidas y, el lunes, enviadas a prisión. El auto de la juez recoge las investigaciones de la Policía sobre un grupo de Facebook en el que al parecer se buscaron voluntarios para ejecutar un plan de entrada ilegal en España por aire.

En el grupo se daban instrucciones sobre cómo llevar a cabo la huida. El plan consistía en tomar un avión rumbo a Turquía, llevando un GPS activado para detectar cuándo la aeronave sobrevuela España, y en ese momento comenzar a gritar e insinuar un problema médico. "La azafata vendrá para pedir paciencia hasta llegar a Turquía, en este momento se levantan los otros para protestar alegando que el pasajero va a morir", recoge el mensaje publicado en la red.

En este sentido, el grupo de Facebook sostenía que si conseguían hacer presión entre varios "el avión realizará un aterrizaje forzoso en España para proteger la reputación de la empresa y para liberarse de responsabilidad".

Uno de los jóvenes marroquíes huidos del avión en el incidente provocado en el aeropuerto de Palma publicó un mensaje en Facebook horas después del altercado, explicando que estaba huyendo de la Policía en Mallorca después de abandonar el aeropuerto.

"Chicos, todavía estoy mareado en España. La Policía desde la mañana nos persigue en el bosque y dispara contra nosotros con balas de goma. Mi teléfono está a punto de apagarse, tengo un 1 por ciento de batería". Se trata de un mensaje recogido en un atestado policial, publicado en el grupo de Facebook 'Brooklyn', donde supuestamente se orquestó la huida.

(((Habrá ampliación)))