AVT aplaude la condena del TEDH a Bélgica y señala que es un "reconocimiento" al sistema de garantías español

Publicado 09/07/2019 13:57:10 CET

Espera que tras esta sentencia las autoridades belgas entreguen a la etarra Natividad Jáuregui

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha aplaudido este martes la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha condenado a Bélgica a indemnizar a los hijos del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por ETA en 1981 y ha subrayado que esta resolución reconoce "el sistema de libertades y garantías" de España, pese a que las autoridades belgas se negasen a entregar a la etarra Natividad Jáuregui.

Así lo ha dicho la abogada de la asociación Carmen Ladrón de Guevara en declaraciones a Europa Press, que ha destacado que la sentencia del tribunal con sede en Estrasburgo es "una buena noticia tanto para las víctimas como para España".

El TEDH ha obligado a Bélgica a indemnizar a los cinco hijos del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por ETA cuando salía de misa en la Basílica de Begoña en Bilbao a 5.000 euros cada uno por falta de cooperación en la investigación que se siguió en España contra la etarra Natividad Jáuregui, que se refugia en aquel país desde los años ochenta.

Ladrón de Guevara ha explicado que las alegaciones que dieron las autoridades belgas para no entregar a Jáuregui "no tenían ningún tipo de sustento ni de fundamento", pues, según ha indicado, la sentencia del tribunal europeo "viene a decir que Bélgica no había realizado las gestiones para comprobar efectivamente cuál era el nivel de peligro de los derechos" de la miembro del 'comando Vizcaya' de ETA.

RIESGO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

El TEDH dice en su sentencia que en 2004 y 2005 la Audiencia Nacional emitió dos órdenes europeas de detención contra la etarra, quien fue detenida en 2013 en la ciudad belga de Gante, pero aunque en un principio el juzgado correspondiente había autorizado su entrega a España, el tribunal de apelación lo desestimó al considerar que estaban en riesgo los derechos fundamentales de Jáuregui.

Por ello, la abogada de la AVT considera "importante" esta resolución "para España y para la defensa de su sistema de libertades y garantías" por el "reconocimiento" que hace. "Es una acusación bastante grave por parte de las autoridades belgas", ha añadido.

Por otro lado, Carmen Ladrón de Guevara espera que tras conocerse la sentencia Bélgica acceda finalmente a las reclamaciones de la Audiencia Nacional y entregue a la etarra para que pueda ser interrogada por los crímenes que se le imputan en varios procedimientos.

Además del asesinato del teniente coronel Romeo, la Audiencia Nacional pide que se la interrogue por un delito de estragos terroristas cometido en los ochenta y por el ametrallamiento de dos coches de la Guardia Civil en 1981 en Bilbao. En aquel ataque no murió nadie, pero tres agentes resultaron heridos de gravedad.