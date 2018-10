AVT pide retirar la unidad didáctica del Gobierno Vasco porque "busca la justificación de ETA y blanquear" su actividad

Publicado 18/10/2018 12:23:29 CET

Afirma que "se niega en todo momento el carácter terrorista de ETA" y pide un nuevo material que ponga el foco en las víctimas de la banda

BILBAO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado la retirada del programa educativo "Herenegun" por considerar que "manipula el relato del terrorismo" y que "busca la justificación de ETA y el blanqueamiento de su actividad terrorista".

En un comunicado, la AVT ha indicado que, una vez analizado este material, que comenzará a utilizarse en las aulas del País Vasco

a partir de abril, considera que parte de "un diagnóstico erróneo y manipulado".

A su juicio, "busca en todo momento la justificación de ETA y el blanqueamiento de su actividad terrorista". La AVT ha asegurado que, en esta unidad didáctica, "se niega en todo momento el carácter terrorista de ETA, primero justificando su existencia como oposición al franquismo, y más tarde relacionando su actuación en todo momento con detenciones, torturas o violencia policial".

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha asegurado que, aunque "explícitamente no se habla de conflicto", se cuenta "la historia de tal manera que implícitamente es fácil extraer que hubo dos bandos y víctimas de ambos lados".

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya labor ha sido impagable para la derrota policial de ETA, tampoco salen bien paradas. En el programa educativo se habla en todo momento de represión policial", ha denunciado.

Además, ha asegurado que "se critican abiertamente" todos los

procedimientos judiciales contra el entorno civil de ETA, "negando que ETA era mucho más que unos terroristas que ponían bombas o pegaban tiros".

Por todo ello, la AVT ha solicitado la retirada del material didáctico, ya que considera que "parte de un diagnóstico de la historia del terrorismo en el País Vasco errónea y manipulada que busca en todo momento, en mayor o menor medida, la justificación de ETA".

La asociación ha pedido que se elabore un material didáctico en el

que se cuente la historia del terrorismo de ETA "poniendo el foco en sus víctimas y contextualizándolo en su justa medida con otros acontecimientos relevantes en la historia del País Vasco".

"Debe fijarse como idea principal e hilo conductor que no hay y

no ha habido justificación alguna del terrorismo de ETA, que no hay conflicto social que avale el recurso a la fuerza y a la vulneración de derechos humanos para conseguir fines políticos, y que finalmente, el Estado de derecho, a través de la aplicación de la ley y de la acción de la justicia, se impuso a los terroristas y derrotó a ETA", ha concluido.