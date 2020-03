Ayuso critica a Vox y Podemos por el 8M: "No voy a reivindicar ser mejor o peor mujer porque otros me lo digan"

Ayuso critica a Vox y Podemos por el 8M: "No voy a reivindicar ser mejor o peor

Ayuso critica a Vox y Podemos por el 8M: "No voy a reivindicar ser mejor o peor

"A mi nadie en la vida me ha regalado nada por ser mujer, ni permitiré que lo hagan", ha sostenido

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado que no va a permitir que Vox y Unidas Podemos la "cataloguen" y le digan lo que tiene que hacer o dejar de hacer el 8 de Marzo o cualquier día de su vida. "No voy a reivindicar ser mejor o peor mujer porque otros me lo digan", ha lanzado.

Así lo ha indicado en el Pleno de la Asamblea, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre las denuncias que le constan al Gobierno regional sobre la desigualdad entre hombres y mujeres.

La dirigente madrileña ha contestado que no tienen recogidas denuncias sobre la cuestión pero ha hecho hincapié en que eso no implica que no tengan que poner medidas "para que hombres y mujeres lleguen tan lejos como su mérito así se lo reconozca".

Además, ha hecho hincapié en que "para un padre con hijos es mucho más difícil conciliar que para mujeres que no los tienen". "No se trata de sexos, se trata de que juntos hombres y mujeres caminemos para llegar más lejos", ha dicho.

A pesar de estas palabras, Ayuso ha asegurado que la Comunidad tiene uno de los mercados más paritarios de España, "con el 49 por ciento de empleo para los mujeres".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha abogado porque es necesario perseguir la "merma salarial" para ir hacia la igualdad a la oportunidades y ante la ley, "aunque la izquierda lo entienda de manera contraria, para crear agravios o victimizar a las mujeres" como si fueran "un colectivo empobrecido". "A mi nadie en la vida me ha regalado nada por ser mujer, ni permitiré que lo hagan", ha asegurado.

En este punto, ha defendido las medidas del Gobierno regional en la materia y ha insistido en que están haciendo "políticas en positivo para acabar con cualquier brecha porque la desigualdad salarial es inconstitucional".

PP ALIADO DE LA IZQUIERDA, DICE VOX

Por su parte, Monasterio, ha asegurado que "el PP es el mejor aliado de la izquierda que enfrenta a mujeres contra hombres" y prueba de ello es "la presencia de sus dirigentes el 8M".

A su parecer, esto es "ejemplo de claudicación ante la ideología de la izquierda". Por ello, ha celebrado que Ayuso se haya "desmarcado de la posición de su partido" y haya aceptado que hombres y mujeres son "iguales" y que "la prosperidad económica de los españoles" es por lo que tienen que velar los políticos.

Así, ha pedido que se destine el dinero de los madrileños a financiar lo que de verdad importa y que se deje de "financiar chiringuitos" que lo único que hacen es "salir el 8M a adoctrinar a mujeres". Para Monasterio, "la brecha salarial es un mito de la izquierda".

Monasterio ha sostenido que lo que sí existe es la "brecha maternal en mujeres de 30 años que van a ser madres o que lo son" porque son "incontratables" por las políticas "fracasadas" que hace que a las mujeres se les discrimine. "No puede ser que España invierta más dinero en financiar el aborto que en ayudar a las mujeres embarazadas", ha señalado.