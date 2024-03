Ayuso dice que no es "ningún avance" que Francia blinde el aborto en la Constitución: "Nuestra defensa es la de la vida"

Presume de que Madrid está "de moda" y recalca que tiene la "mejor vida nocturna" que ahora les quieren "quitar los de siempre"



BUCAREST, 6 Mar. (De la envida especial de EUROPA PRESS, Marisa Piqueras) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que no es "ningún avance" el paso que ha dado Francia de blindar en su Constitución el derecho al aborto y ha señalado ante la familia del Partido Popular Europeo (PPE) que su defensa debe ser la de "la vida".

Así se ha pronunciado Ayuso en su intervención en una mesa redonda titulada 'Ganando elecciones' en el marco del Congreso que el PPE celebra en Bucarest (Rumanía), después de que el Parlamento francés en una sesión conjunta de ambas cámaras --la Asamblea Nacional y el Senado-- diera el lunes el visto bueno a incluir el derecho al aborto en la Constitución, convirtiendo así a Francia en el primer país del mundo en dar este paso.

"No considero que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ningún avance, porque creo que nuestra defensa es la de la vida y más en una región, la europea, en su conjunto que se está envejeciendo", ha declarado Ayuso ante los 'populares' europeos, una cuestión sobre la que el PP nacional que dirige Alberto Nuñez Feijóo no se ha pronunciado hasta el momento.

DEFIENDE LOS VALORES DE LA LIBERTAD Y LA VIDA

De la misma manera, Ayuso ha indicado que no cree que "la utilización de las drogas con uso recreativo, como pasa en Alemania" sea progreso o prosperidad. Además, ha alertado a sus colegas del PPE de que se están "olvidando de los problemas reales" y de la herencia que van a dejar a la juventud.

También ha aludido a otros asuntos que, a su juicio, deben ocupar a los 'populares' europeos como el hecho de que "las gentes del campo" estén "abandonadas", "el envejecimiento de la población" o "la soledad" de niños a mayores. "La inteligencia artificial, si no es bajo unos valores determinados, no será inteligencia artificial, será otra cosa", ha apostillado.

Ayuso ha recalcado que cuando son "verdaderamente" el PP es cuando consiguen "amplias mayorías y unir a la sociedad en torno a los valores más importantes sobre los que se sustanció la Unión Europea": "la libertad y la vida, los dos bienes más preciados que tiene el hombre".

PIDE LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE

Tras asegurar que a los 'populares' europeos se les da "bien" la gestión porque lo hacen con "excelencia y rigor", ha pedido también "llamar a las cosas por su nombre". "Yo sé que es complicado a veces en política, pero no hemos venido a hacer bienquedas, solamente a hacer unos amigos, mientras fallamos a la verdad y al futuro y a los jóvenes", ha advertido, para señalar que si no lo hacen así no les van a "soportar".

Además, Ayuso ha indicado que ella representa a la comunidad en la que está la capital de España, una de las regiones "que está más de moda en el mundo, por ser alegre, por ser mestiza, plural y por tener la mejor vida nocturna", que, según ha dicho, ahora les quieren "quitar los de siempre", en alusión a unas palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, asegurando que el problema del horario nocturno es el riesgo para los trabajadores.

A renglón seguido, ha recalcado que ella defiende "un modo de ver la vida que va más allá de la simple gestión". "Y esto va de no renunciar a nuestros principios y a nuestros valores", ha manifestado la presidenta madrileña.

DESTACA QUE HAN PASADO DE 30 A 70 ESCAÑOS EN CUATRO AÑOS

"Madrid está creciendo como nunca hasta ahora porque somos una región que dice no a las dictaduras, al totalitarismo. Es la casa común de todos los que huyen de los terroristas, de las imposiciones, de los liberticidas, de los nacionalismos", ha aseverado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "la receta es no renunciar" a los principios. "El éxito del Partido Popular en Madrid ha sido más Partido Popular que nunca. Y hemos pasado, por tanto, en sólo cuatro años, de 30 escaños a 70. Por eso, lo que pido es ser más populares que nunca y no faltar nunca ni a la verdad ni a la realidad", ha finalizado.