Ayuso rechaza la mascarilla en exteriores mientras que Feijóo, Aragonés, Moreno y Urkullu piden más medidas

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la Conferencia de Presidentes.

Lambán considera "prescindible en general" su uso, Baleares reclama acotar la obligatoriedad en el tiempo y Navarra "concretar" los lugares

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado contraria, durante la Conferencia de Presidentes de hoy, a la utilización de la mascarilla en exteriores mientras haya distancia de seguridad, frente a buena parte de los presidentes autonómicos que no solo se han mostrado a favor, sino que muchos de ellos han pedido más medidas e incluso "medidas drásticas". No obstante, algunos socialistas han pedido algunos matices a esta medida. Javier Lambán directamente ha considerado "prescindible en general" la obligatoriedad, mientras que su compañera de Baleares ha pedido acotarla en el tiempo y la de Navarra, que "se concrete" en qué lugares es obligatoria por entender que en el deporte o el senderismo no son necesarias.

La Conferencia la ha abierto Pedro Sánchez, interviniendo desde el Senado de manera telemática, para proponer el uso de la mascarilla en exteriores, una medida que tiene previsto aprobar mañana un Consejo de Ministros Extraordinario aunque de manera rebajada, además de acelerar la vacunación de los niños y la inoculación de la tercera dosis.

Sin embargo, la mayoría de los presidentes autonómicos ha considerado insuficiente las medidas propuestas por el Gobierno y han realizado otras, algunos como el socialista Ximo Puig han sido más suaves pidiendo que las medidas no sean "invasivas", mientras que otros como Page, Aragonés, Urkullu o Feijóo han pedido valentía en las propuestas y coordinación entre las CCAA. Revilla, por el contrario, se ha felicitado de que las medidas no sean "duras".

El presidente de Castilla La Mancha ha llegado a proponer el cierre de fronteras exteriores e incluso entre CCAA, si la situación empeora y el presidente gallego ha reclamado test para la movilidad de los españoles en avión o tren. "Es curioso que te lo piden para ir a Portugal a 15km de Vigo y en España no", ha exclamado en la reunión.

UNANIMIDAD EN EL FONDO COVID

No obstante, en lo que sí ha habido coincidencia, no solo entre los presidentes populares --Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Juan Manuel Moreno-- sino también con el catalán Pere Aragonés y los socialistas, Emiliano García Page, Ximo Puig, María Chivite y Javier Lambán, o el cántabro, Miguel Angel Revilla, ha sido en la necesidad de un fondo covid para las CCAA, que no está previsto en los Presupuestos Generales para el próximo año.

Además, los presidentes de Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla La Mancha y Cantabria han reclamado una Ley de Pandemias al Gobierno. Feijóo y Moreno, de hecho, han pedido que se haga "de una vez por todas", después de llevar "dos años sin marco normativo", para evitar "disparidad de criterios y retraso en aplicación de medidas" porque se necesita "celeridad". Mientras que el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha reclamado mayor seguridad jurídica que respalde las medidas que adoptan las CCAA.

Y otra de las cuestiones en las que también han coincidido la mayoría de presidentes regionales ha sido en la de acelerar la vacunación de los niños y de inocular la tercera dosis a los adultos.

FEIJOO Y AYUSO DISCREPAN EN LAS CUARENTENAS

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha discrepado de la mayor parte de sus compañeros en la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores si hay distancia suficiente y tampoco ve útiles los rastreadores militares "a estas alturas", rechazando también "cierres sin datos".

Pero ha coincidido con sus los presidentes de Galicia y Andalucía en reclamar una Ley de Pandemias, fondos covid, acelerar las vacunas, hacer test y más contratos sanitarios. Además, cree necesaria una legislación que aclare el concepto de cuarentenas y aislamientos.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha puesto un coto al uso exterior de la mascarilla para que solo sea obligatoria en zonas urbanas, ha discrepado con Ayuso, y también con del Gobierno, en que no guarden cuarentena los vacunados con dos dosis que hayan tenido contacto estrecho con algún infectado. En su opinión, solo estarían libres de la cuarentena los vacunados con tres dosis.

Sin embargo, Juan Manuel Moreno, sí que ha aplaudido el uso de la mascarilla en exterior, sobre todo en eventos, como había reclamado.

LAMBÁN VE PRESCINDIBLE LA MASCARILLA Y ARMENGOL PIDE ACOTAR SU USO

Por la parte socialista, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha considerado "prescindible en general" la mascarilla en espacios abiertos y cree que el Decreto que aprobará mañana el Gobierno "no será tan taxativo" como ha sido esta tarde Sánchez en la Conferencia de Presidentes.

También su compañera de Baleares, Francia Armengol, ha reclamado que se incluyan excepciones al uso de la mascarilla en exterior y se acote en el tiempo.

La presidenta navarra, María Chivite, ha pedido que "se concrete específicamente la obligación de la mascarilla en exteriores ya que hay situaciones como paseos en zonas rurales, espacios libres de aglomeraciones, senderismo y otras actividades deportivas al aire libre, entre otras, en las que no sería necesario".

El socialista Emiliano García Page ha reclamado un "paraguas jurídico" y ha alertado de la "importante confusión jurídica" que "se complica" por "las distintas sentencias del Tribunal Constitucional". También se ha mostrado partidario de "medidas drásticas" como cerrar las fronteras exteriores e incluso de restringir la movilidad entre las CCAA "si la situación se pone difícil".

Su compañero, el presidente valenciano, Ximo Puig, que se ha mostrado de acuerdo con acelerar la vacunación y ha pedido un fondo Covid para las CCAA, ha defendido, por el contrario, la aplicación de medidas no invasivas, como aumentar y facilitar el acceso a los test por parte de los ciudadanos y pactar acciones conjuntas ante las fiestas de fin de año.

También el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, se ha pronunciado en esta línea al asegurar que "la apuesta es la vacunación" y que "no hay elementos objetivos" para "restringir los derechos fundamentales". Lo mismo que ha hecho el presidente canario, Víctor Torres, quien ha pedido a los padres que autoricen la vacunación de sus hijos y el presidente asturiano en funciones, Juan Cofiño, quien ha destacado el "buen tono" de todos los mandatarios en la Conferencia de Presidentes y ha precisado que ha habido "mucho consenso" en torno a la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores.

ARAGONÉS PIDE MEDIDAS MÁS RESTRICTIVAS EN TODA ESPAÑA

El presidente catalán, por su parte, ha pedido medidas restrictivas en toda España, apuesta por acelerar la tercera dosis y ha anunciado que Cataluña cerrará el ocio nocturno, impondrá el toque de queda durante 15 días y restringirá las reuniones a 10 personas. Además de pedir la baja laboral para padres con niños contagiados y medidas para determinados sectores afectados.

El lehendakari vasco, por su parte, se ha quejado de que el Gobierno vaya a aprobar mañana en un Consejo de Ministros extraordinario medidas ya predeterminadas. Ha reclamado favorecer la seguridad jurídica para que las CCAA puedan aplicar las medidas y, en la línea de Cataluña, ha expuesto medidas mas duras en la hostelería, como volver a limitar los horarios de cierre a las 23:30 horas en el caso de los restaurantes y el aforo al 60 por ciento con un máximo de 10 comensales por mesa, además de limitar los aforos en eventos sociales, culturales o deportivos.