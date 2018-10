Aznar defiende que actuó "tajantemente" ante la corrupción y que no tiene que "pedir perdón"

Actualizado 18/09/2018 11:16:00 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar ha asegurado este martes, ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal de su partido, que siempre que ha tenido que "afrontar un caso de corrupción" ha "actuado tajantemente y de una manera determinante", y que no tiene por qué pedir "perdón" por los casos que han salpicado a los 'populares'.

"Mi responsabilidades políticas me alejan completamente del entendimiento de las cuestiones relativas a la gestión económica del PP", ha dicho, en respuesta al secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, quien este martes ha asumido la tarea de interrogar a Aznar en nombre de su formación.

Simancas ha exigido al expresidente que pida disculpas a los ciudadanos por el daño que la corrupción de su partido ha hecho a las instituciones españolas. "No tengo que pedir perdón por nada, no voy a pedir perdón porque usted me lo pida", le ha replicado Aznar.

El expresidente ha dicho entender que los ciudadanos estén "hartos" de la corrupción y ha señalado que durante su vida política le tocó "sufrir y sobrevivir los momentos más duros de la política". "En los temas relativos a la corrupción, todavía más duros", ha apostillado, sin dar detalles.