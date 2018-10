Aznar pide no dejarse engañar por la "clerecía buenista" que busca incorporar la autodeterminación a la agenda política

Publicado 12/07/2018 17:43:14 CET

MADRID, 12 Jul.

El expresidente José María Aznar considera que no hay que dejarse engañar por la "clerecía buenista" porque lo que se está buscando es "incorporar la autodeterminación a la agenda política", de forma que sea el terreno en el que "todos" jueguen. A su entender, ese paso supone "dar por clausurado el Estado autonómico y la propia Constitución.

Aznar ha realizado estas manifestaciones poco después del encuentro que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que defendió la autodeterminación en ese encuentro mientras que Sánchez apeló al autogobierno. Ambos coincidieron en que la entrevista, en la que se acordó reanudar la comisión bilateral Estado-Generalitat, abre una nueva etapa de diálogo.

"No nos engañemos y que no nos engañe la clerecía buenista: no se trata de hablar de la autodeterminación sino de incorporar la autodeterminación a la agenda política, hacer de la autodeterminación, en forma de un sedicente referéndum pactado, el nuevo terreno en el que pretenden que todos juguemos", ha dicho Aznar.

En un apunte en su cuenta oficial de Facebook, que ha recogido Europa Press, el expresidente del Gobierno ha señalado que ese paso supondría dar "finalmente" por "clausurado el Estado autonómico de la Constitución y la propia Constitución".