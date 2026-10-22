Aznar recibe una condecoración del Congreso de Colombia por su aportación a la democracia, que defiende "solo con la ley

Archivo - El expresidente español José María Aznar recibe la Orden de la Democracia Simón Bolívar de manos del presidente del Congreso de Colombia, Honorio Henríquez - SENADO DE COLOMBIA EN X (@SENADOGOVCO) - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno español José María Aznar ha recibido la Orden de la Democracia Simón Bolívar de manos del Congreso de Colombia --donde se encuentra con motivo de la presentación de su libro 'Orden y Libertad'--, en reconocimiento a "su amistad con Colombia y su compromiso con el fortalecimiento institucional y la democracia".

El presidente del Congreso colombiano, Honorio Henríquez, ha destacado durante la entrega del galardón que el expresidente español está unido al país sudamericano por "una amistad que ha trascendido los años, las distancias, las responsabilidades de gobierno construidas sobre la confianza, el respeto mutuo y las convicciones compartidas".

"Las verdaderas amistades, como los principios, no tienen fecha de vencimiento", ha dicho, antes de subrayar que "la democracia no es una conquista definitiva, es una responsabilidad permanente y de ello sí que ha dado ejemplo el (ex) presidente Aznar".

Asimismo, ha destacado que el último libro de Aznar supone "una reflexión que recuerda que defender la democracia exige proteger las libertades, fortalecer las instituciones y respetar los límites del poder". "Como hemos insistido desde la presidencia del Senado, no basta con representar a los ciudadanos, tenemos que responderles con hechos", ha agregado.

DERROTAR A LAS MAFIAS CRIMINALES QUE TRATAN DE HACER DEL ESTADO SU BOTÍN

Por su parte, Aznar ha subrayado durante su discurso que "el terrorismo y el crimen organizado son los principales enemigos de la libertad en esta tierra". "Defender la democracia aquí pasa inexcusablemente por derrotar las mafias criminales que intentan hacer del Estado su botín", ha puntualizado.

"Mantengo tan intacta como mi devoción por Colombia mi convicción de que la derrota total de semejante enemigo es siempre mucho más rentable que cualquier armisticio negociado. Determinación y firmeza son esenciales a la hora de plantar cara al crimen organizado, pero conviene tener igualmente claro el deslinde entre fuerza legítima y violencia arbitraria", ha argumentado.

ACTUAR SOLO CON LA LEY

"En mi etapa de Gobierno cuando había que actuar con toda determinación para combatir la amenaza terrorista, y así lo hicimos, no me cansé de repetir que actuaríamos sólo con la ley, pero con toda la ley. Vale decir: 'con toda la ley, pero sólo bajo la ley, en su defensa y a su amparo'", ha recalcado.

El expresidente español, que ha reseñado que "está fuera del lugar de impartir lecciones en casa ajena a quien es soberano en la suya", ha argumentado que su "cariño" y "amistad" por Colombia "no sabe deslindar su prometedor futuro de la evolución del respeto al Derecho y del Estado de derecho".

"A quienes defendemos la democracia debe importarnos su funcionamiento eficiente. Democracia y libertad son nociones que deben justificarse no solo en el plano normativo, sino en la realidad de cada día", ha manifestado. "Eso no es sencillo. La democracia implica deliberar, negociar y buscar consensos difíciles", ha apuntado.

"Manejar toda esa complejidad y obtener a partir de ella resultados tangibles es lo que puede justificar la adhesión de los ciudadanos al sistema. Esta es vuestra noble tarea, y en vosotros saludo la vocación de ejercer la política en su más noble sentido", ha zanjado Aznar ante los presentes.

LA GRAN CRUZ EXTRAORDINARIA CON PLACA DE ORO PARA AZNAR

La Orden de la Democracia Simón Bolívar, creada en 1980, galardona los esfuerzos y la lealtad de instituciones o ciudadanos en defensa de los valores democráticos. La orden cuenta con varios grados jerárquicos, siendo el mayor de ellos la Gran Cruz Extraordinaria con Placa de Oro, precisamente el recibido por el expresidente español.

En el marco de su visita a Colombia para la presentación del citado libro, Aznar ha participado también en un acto en la Universidad de La Sabana con el expresidente colombiano Iván Duque, quien ha sostenido en redes sociales que el texto supone "una reflexión necesaria sobre los desafíos de nuestras democracias y el futuro de Iberoamérica".

Durante dicho acto, el exmandatario español ha hecho hincapié en que "la libertad es imposible si no hay orden". "Si no hay orden, hay caos, y si hay caos, no hay libertad", sostuvo, insistiendo en que los tres enemigos para la democracia liberal son las dictaduras, los populismos y una revolución tecnológica que ignore los fundamentos morales e institucionales.