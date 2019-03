Aznar recuerda a Lerroux para defender a Álvarez Toledo: "Se puede ser diputado por Barcelona sin ser de allí"

Publicado 19/03/2019 21:01:44 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha recordado al que fuera jefe de Gobierno durante distintas etapas de la Segunda República Española, Alejandro Lerroux, para defender a la cabeza de lista del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez Toledo.

"(Lerroux) fue capaz de fundar una de las primeras organizaciones de masas y de obtener la victoria electoral en la agitada Barcelona de inicio del siglo XX", ha señalado, para después explicar: "Fue diputado por Barcelona, prueba de que se puede ser diputado sin ser de allí, como no puede ser de otra manera".

Aznar se ha expresado así después de las críticas recibidas por la periodista e historiadora madrileña, que será la cabeza de lista de los 'populares' por la capital catalana. Desde el independentismo se había reprochado su falta de arraigo, ante lo que Álvarez de Toledo se mostró crítica.

"Cada vez que los nacionalistas digan que yo no me puedo presentar por Barcelona por no ser catalana o no hablar catalán se va a reafirmar el sentido de mi proyecto, que es combatir un proceso que busca convertir en extranjeros a la mitad de los catalanes y al conjunto de los españoles", reiteró este mismo lunes.

Asimismo, Álvarez de Toledo aseguró que habla "la lengua común de millones de catalanes", por lo que espera comunicarse con todos ellos. "Ese es mi objetivo, la lengua no puede ser factor de división, quiero comunicarme, quiero sumar y reforzar vínculos entre españoles", añadió.

Aznar ha aprovechado la presentación del libro 'Lerroux. La República liberal' que se centra en la figura de Alejandro Lerroux para hacer un guiño a la periodista. Nacido en La Rambla (Córdoba), el histórico líder del Partido Republicano Radical fue diputado por Barcelona pese a no haber nacido en la Ciudad Condal, como ahora pretende Álvarez de Toledo.

En la misma línea se mostró el líder del PP, Pablo Casado, que reclamó que no se cuestionara la "catalanidad" de Álvarez de Toledo de la misma manera que no se pidió su "pedigrí madrileño" a Meritxell Batet cuando concurrió como 'número dos' en la lista del PSOE por Madrid en los comicios de diciembre de 2015.