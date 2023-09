Aznar tacha de "reacción autocrática" que el Gobierno le acuse de golpista por llamar a protestar contra amnistía

Ve "poco probable" que se repitan elecciones porque Sánchez pagará "cualquier precio por seguir en el poder".





MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha tachado de "reacciones autocráticas" las acusaciones de golpista que le ha dirigido el Gobierno de Pedro Sánchez por hacer un llamamiento a la movilización ciudadana en contra de una posible amnistía al 'procés'.

"Son las reacciones autocráticas, propias de una autocracia, que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el Gobierno es antiespañol, fascista o golpista", ha considerado Aznar en una entrevista este jueves en Cadena Cope, recogida por Europa Press.

Aznar se ha preguntado "qué talla moral y ética" tienen los miembros del Gobierno que le han acusado de incitar al golpismo "sabiendo" que sus palabras no tenían de ningún modo esa intención. "No voy a perder el tiempo y no voy a contribuir ni un minuto a que se desvíe la atención, que es su pretensión", ha añadido.

Ha afirmado que es consciente de haber dicho "lo que tenía que decir" y piensan "muchos españoles": que la amnistía está "fuera de la Constitución" y que se quiere utilizar políticamente para "exculpar y limpiar a golpistas condenados por un golpe de Estado o que están fuera de España, son prófugos", en alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Aznar ha insistido en que la amnistía sería un "elemento destructivo del sistema constitucional" y ha apelado a la "responsabilidad ciudadana" ante un "momento crítico" que "afecta a todos", ya que ve a España "en riesgo existencial" y en un proceso de "deconstrucción nacional".

"Políticamente, en España hemos llegado a un punto límite", ha considerado Aznar, para criticar que Sánchez intente seguir al frente del Gobierno negociando una amnistía y mientras desde el independentismo piden también un referéndum de autodeterminación. "No caben ninguna de las dos cosas en la Constitución", ha advertido.

Así, ha considerado que "apelar a las energías cívicas y la responsabilidad ciudadana" es "lo más democrático que puede haber". "Y esa es la exigencia cívica de responsabilidad que tiene todo ciudadano ante una democracia y su sistema de convivencia", ha agregado.

Conceder una amnistía, ha esgrimido Aznar, sería una "invitación" a los independentistas "a volverlo a hacer". "Y aprobada una amnistía, por qué no dos", ha apostillado.

RELACIÓN "SÓLIDA" CON FEIJÓO

Preguntado por si ha influido personalmente su llamamiento a que el PP convoque un acto de protesta para el domingo 24 en Madrid, Aznar ha respondido que "no tiene que ver", que el partido "toma sus decisiones" y esta estaba "tomada hace tiempo" y le parece "muy bien".

El exlíder de los 'populares' ha avanzado que si el Partido Popular le pide que vaya al acto, "por supuesto" que estará, porque está "totalmente de acuerdo" con la decisión de convocar.

Cuestionado por su relación con Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "no puede ser más sólida y mejor". En este sentido, ha criticado que "personas" traten de "inventar resquicios", "porque no los hay".

POCO PROBABLE UNA REPETICIÓN ELECTORAL

Aznar ha subrayado que el PSOE perdió las elecciones, ha lamentado que quiera gobernar con una "inmensa coalición de perdedores" y ha hecho hincapié en que antes de las generales ya se sabía cuál era el "precio" que iban a exigir los independentistas.

Sobre si cree que se repetirán las elecciones por falta de acuerdo, lo ha considerado "poco probable", puesto que ve más posible que el Gobierno actual pague "cualquier precio por seguir en el poder".

Aznar ha afirmado que el PSOE ha dejado de ser un pilar constitucional y de centro izquierda al preferir pactar con Bildu, Junts o ERC. "Sánchez no es cautivo de los separatistas, es cómplice de ellos, los ha elegido como socios", ha lamentado.

Bajo su punto de vista, si Sánchez sale investido "no tiene por qué ser ingobernable" su mandato, porque todos los partidos que estarían detrás tienen un interés "muy claro" en que dure, desde el objetivo de "estar y destruir a todo aquel que disienta", según ha dicho.

Y ha comentado que últimamente no ha hablado con su antecesor en el cargo, Felipe González, si bien ha destacado que coincide con muchos dirigentes socialistas en el diagnóstico de la situación.

LENGUAS COOFICIALES

Aznar ha criticado que se implemente el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso: "A mí me parece muy bien que en comunidades autónomas que haya lenguas propias, pues sean lenguas cooficiales", pero "en el Congreso de los Diputados se debe hablar en la lengua común, el español, en la que nos entendemos todos".

Para el expresidente, el Congreso a partir de ahora se va a convertir en un "espectáculo grotesco" cuando los diputados tengan que usar pinganillos y depender de traductores.